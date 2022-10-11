美國行不安心 珍惜港治安好

常說當我們失去了，才明白擁有的可貴。香港人熱愛旅遊，但在過去3年，大多數人卻因新冠疫情而留在香港，幾乎沒有外遊；而一些在本港被視為理所當然的事情，在某些城市卻並非如此。

當香港取消入境人士酒店隔離檢疫政策後，不少人爭相計劃外遊行程。疫情大流行令旅遊人士諸多不便，旅客到各地時，可能要面對航班取消、機場大排長隊、行李丟失等情況，但旅客們遇到的不便，或許不只這些。

美「打砸搶」趨增 涉有組織幫派

早前我到訪美國，令我震驚的是，在許多三藩市灣區的高檔商店和購物中心，都看到武裝保安員。在香港，我們習慣了治安良好的狀況，所以當簡單如行街購物卻看到武裝保安，當下難免感到不安。

美國的「打砸搶」犯罪模式愈來愈普遍，賊人明目張膽搶劫商店貨物，不少案件涉及有組織幫派，所搶劫的包括煙酒、電子產品、珠寶、藥物等各種物品，這不單對商店職員、也對碰巧在場購物人士的安全和生命構成威脅。

據去年年底公布的數字，三藩市中心區的盜竊案比之前一年增加88%，而整體犯罪率上升近52%；而美國刑事司法委員會在今年7月公布的數據顯示，29個美國主要城市在今年首6個月中的搶劫案，比同期增長了19%。

更令我懊惱的是，我還要擔心所租用的汽車。雖然車內盜竊問題一直存在，但我想強調的是，現在即使在日間，被偷走的更可能是你車底之催化轉換器（catalytic converter，含有多種貴金屬），有報道指在數年間，美國汽車催化轉化器盜竊案飈升了1,000%以上。在美國期間，我必須時刻提高警覺，多多少少影響了外出的心情。

全球扒竊熱點 首十名全在歐洲

不單在美國有類似情況，友人也在歐洲旅行時遇上偷竊、搶劫的事件。Money UK網頁上的一篇文章，引述旅遊網站Tripadvisor數據，顯示全球扒竊最嚴重的10個城市，令人驚訝的是，首10個扒竊熱點全在歐洲，頭4位分別是巴塞隆拿、巴黎、羅馬和布拉格。

2021／22年度，倫敦的犯罪率比對上年度上升約11%，倫敦市長警告，面對生活成本危機不斷升級，有可能導致暴力犯罪率上升。

美國之旅提醒我，個人安全在我們的生活素質和幸福感中，扮演着重要角色。幸好我已回到香港--世界上最安全的城市之一。

港罪案率低 安全度名列前茅

事實上，香港的罪案率遠低於世界其他地方。大多情況下，我們在日常生活中都不用擔心人身安全，購物時不會碰見「打砸搶」流氓行為等危及生命的情況，基本上當我們每天出門上班上學，也可以搭上可靠及安全的運輸系統，就算晚上外出，也不用時常提心吊膽。

數據庫Numbeo今年年中有關全球142個國家及地區犯罪指數排名資料顯示，香港在全球最安全的地區排名第6，日本排第9、新加坡排20名以外；而在經濟學人智庫公布的2021年全球城市安全指數報告中，香港在全球安全城市排第8。

這並不是指香港是無可挑剔的城市，我們也有罪案發生、有扒竊案、偶有打劫珠寶店案件，最近也有幾宗檢獲槍枝、彈藥、3D打印槍械部件、爆炸品原材料等令人不安的案件。幸好在大多案件中，香港警方能及時逮捕嫌疑人，執法部門迅速且堅定的行動，不單維護社會穩定，亦保障市民安全。

有說距離讓兩顆心靠得更近，也許人和地方的距離也是如此，在外遊後會更覺得家的可愛。現在市民開始外出旅遊，讓我們都珍惜並感謝在香港被視為理所當然的人身安全和保障。

▲ 香港的罪案率遠低於世界其他地方，就算有罪案發生，香港警方大多能及時逮捕嫌疑人。（資料圖片）