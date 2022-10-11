巴西機構披露 Xbox去年營收1278億 行政人員版 2022/10/11 分享： 分享： 微軟（Microsoft）早前宣布收購遊戲大廠動視暴雪（Activision Blizzard），該交易需要全球多個監管機構批准，巴西反壟斷監管機構經濟保護管理委員會（CADE）近日批准該項交易時，披 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Signal推Beta版 測試限時動態功能 今日 Signal推Beta版 測試限時動態功能 炸物機械人 助快餐店製作餐點 2022/10/10 炸物機械人 助快餐店製作餐點 Scout送貨機械人 亞馬遜結束測試 2022/10/10 Scout送貨機械人 亞馬遜結束測試 Google Cloud新工具 掃描醫學圖像助診斷 2022/10/07 Google Cloud新工具 掃描醫學圖像助診斷 搜尋引擎Neeva 主打高私隱進軍歐洲 2022/10/07 搜尋引擎Neeva 主打高私隱進軍歐洲 商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 Microsoft 服務 遊戲 軟件 巴西 營收