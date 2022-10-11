松本清旗艦店登陸 Fashion Walk hello會員憑積分提早掃貨

踏入秋天，又係時候換季喇！黛安聽聞，恒隆地產旗下嘅銅鑼灣Fashion Walk，今個月會為「hello恒隆商場獎賞計劃」會員帶來食、買、玩驚喜。其中日本人氣藥妝專門店「matsukiyo松本清」旗艦店將於本月21日喺Fashion Walk開幕，hello會員可於恒隆商場手機App，憑500 hello積分換領VIP優先入場證，率先喺10月18日入場掃貨，喺店內惠顧滿300元更可獲贈開幕限訂購物袋。

Fashion Walk仲會與餐飲食肆攜手推出「Happy Hour Fun」美酒佳餚禮遇。hello會員惠顧指定食肆即可享多項優惠，包括以優惠價換領帝樂德國餐廳「德國啤酒節啤酒通行證」、免費享Base8日式唐揚炸雞或一口芝士角等。

即日起至本月31日，登記做hello會員，喺恒隆旗下商場如山頂廣場、康怡廣場、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊等，以電子貨幣消費滿3,000元，更可獲一張100元電子購物禮券；累積消費滿5,000元，再額外送100元電子購物禮券，最多可獲贈200元電子購物禮券㗎。

本文轉載自《晴報》

▲ matsukiyo 松本清將於本月21日喺Fashion Walk開幕