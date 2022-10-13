一文看清銀行數碼化創新服務如何助企業，致勝千里

中小企佔全港企業總數超過98%，是香港經濟的中流砥柱，過去一年，中小企營商環境充滿挑戰，特別是疫情的出現加速了企業的數碼轉型步伐，例如：加快開拓網購新領域，同時配合政府政策大力推動電子消費劵，均加速帶動零售市場進入數碼新時代。相應地，銀行亦為中小企提供多項數碼化創新服務，冀能於數碼轉型的潮流中助中小企減輕財務管理及會計的成本。究竟各種數碼化創新服務如何有效地幫助中小企？ 小編帶大家一文看清，各種銀行數碼化創新服務新趨勢。

「一Click過」手機公司開戶

香港人重視辦公效率，以開立銀行戶口為例，申請人最怕要經歷繁複開戶程序。中銀香港提供的線上商業理財開戶服務，僅需四步開戶，一click上載相關文件，完成線上辦理手續後，便會有專人聯絡安排相關開戶事宜。現成功申請，更可享高達HK$7,200迎新禮遇。

「一線通」網上貸款申請平台

經網上申請貸款，省時快捷，令資金周轉更靈活更有彈性。中銀香港亦十分明白中小企所需，其線上貸款平台可提供「貸款需求分析」、「貸款計算機」等功能，系統按分析後即能推薦最合適的產品給予客戶，令客戶了解自己的供款能力，同時亦能選擇最貼近需要和供款能力的貸款服務，務求為中小企提供靈活簡易的貸款服務，以迎接各項經濟環境的挑戰。

「一步到位」貸款審批

為加快貸款審批的效率，中銀香港通過「商業數據通」平台使用企業自身的商業數據進行貸款審批，突破傳統以財務報表作分析的框架，減少客戶所需提供的資料，簡化貸款申請程序及提升批核效率。早前商業數據應用範圍更進一步延伸，推出「中銀收單商戶貸款計劃」，利用BoC Bill電子交易數據為中小企進行貸款審批，簡化貸款申請程序和提升審批效率。

「一條龍」雲端會計服務

做生意必須懂會計，但中小企資源有限，未必可以聘請專人負責會計工作，這時網上會計服務就能提供支援，讓企業專注於開拓業務和市場推廣。以中銀香港的「雲會計」服務為例，就具備全面的雲端財務會計記賬及財務管理功能，包括：總賬、應收賬、應付賬、財務報表、現金管理、固定資產等企業會計賬目。「雲會計」可與中銀香港企業網上銀行iGTB NET賬戶對接，將銀行賬戶交易紀錄與會計賬目進行自動對賬，無需人手逐筆處理，同時處理多筆賬目，減省現時重複輸入的工序，有助企業提升營運管理效率。

「一站式」發薪平台

企業不論大小，選擇靈活又可靠的發薪服務，既可提高企業行政效率，又能減低運作風險及交易成本。中銀香港的發薪服務，可於網上作即日發薪，方便快捷，省卻簽發支票及轉賬方式的行政工作，大大降低企業發薪的操作成本。

「一次過」電子收款服務

中銀香港「BoC Bill商戶綜合收款服務」是一項專為商戶而設的線上線下綜合收款及交易管理服務，可以一次過處理包括：Visa、MasterCard、JCB、銀聯等各種銀行卡支付，以及處理本港非接觸式八達通卡、BoC Pay、微信支付、支付寶、轉數快等收款服務，並具備收款、退款、對賬等理財功能，安全可靠地支援多種支付方案，助你輕鬆處理商舖日常營運。

「一App」掌握營商智慧

為落實推進企業數碼化平台，中銀香港推出免費一站式企業資訊交流平台 -「中銀商聚 BOC Connect」，為企業提供多項資訊及優惠活動情報，讓您時刻緊貼市場脈搏，掌握機遇，開拓商機，全方位支援企業發展需要，1 App在手，凝聚商界動力，發掘無限可能。

「中銀商聚」設有8大專題熱話，當中重點推介：探討大灣區發展、數碼營銷錦囊、建立初創大道等，其中大灣區發展方面，深入剖析大灣區未來發展趨勢和方向，洞悉市場形勢，幫助進軍內地的企業制定營商策略。

「中銀商聚」更會定期透過「商聚直播間」進行實時網上直播節目，每集將邀請不同商業領域的專業人士探討各類不同的營商議題，分析市場動態和業務發展心得，讓企業從中獲取營商致勝秘笈和汲取經驗，有助進一步提升營運效益。

下載「中銀商聚」：

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（特約）