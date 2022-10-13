移民澳洲12年香港會計師　藉置業達致財務自由　分享在澳揀樓心得　提供租樓荒對策

港人移民潮持續，在「避風港政策」下，澳洲成為熱門移民地之一。不過住屋問題一直令移民人士頭痛，尤其當地出現租樓荒，租金飆升之餘更是一盤難求。一名移民澳洲12年的香港會計師，現於當地從事物業中介工作，指港人在澳洲租樓、置業有不少謬誤。為此，他分享自己的移民置業心得，並為準移民人士提供住屋貼士。

▲ 澳洲近期出現租樓荒，Alex建議移澳人士可先利用香港的收入進行貸款，提前在當地置業，皆因香港收入一般比當地高。

出身於「Big 4」會計師樓，曾於本港其中一家大型地產發展商任職的Alex，一直嚮往荷里活電影中的獨立大屋居住環境。然而，香港地少人多，千呎單位已堪稱豪宅，與外國獨立屋相比可謂天淵之別，Alex深知要在港實現這個夢想並不可能；另一方面，澳洲氣候、環境宜人，遂促使他2010年移民澳洲。



「上車」為重 善用政府買樓優惠



Alex以墨爾本為落腳點，原因相當簡單——搵到工！會計出身、數口精的Alex，落戶後沒有選擇租樓而是直接置業，皆因他看準澳洲政府提供優惠。「當時購買全新物業獲豁免印花稅，政府又提供補貼及退稅優惠，加起來可節省數萬澳元。」儘管獨立大屋是Alex的dream house，但他認為個人預算與承擔能力是首要考慮因素，於是他以60萬澳元買入當時一間全新兩房住宅單位。



個人財政能力固然重要，Alex表示，居住面積、建築質素、物業地點、交通、學校配套等因素亦不可忽視。「我很重視物業位置是否接近上班地點，治安當然要好，墨爾本十大『鬼佬區』便最適合。此外，物業最好容易放租、具升值能力。」

▲ 雖然Alex嚮往獨立大屋的居住環境，但礙於預算所限，最終選了一間全新兩房住宅單位。圖為Alex於澳洲的第一套物業。

運用專業策略 提高物業價值



成功在當地購下自住物業後，Alex並沒有放棄追求dream house。他善用自己的財務知識進行物業投資，為資本增值。「移民一年，我再購入另一個物業當作投資。當時有親戚勸我不要選擇公寓單位（apartment），指不會升值，建議我買獨立屋（house），但因為自己預算不夠，便沒有跟隨他的建議。」時至今天，Alex所持的那個投資物業已升值近1倍，租金亦上升接近80%。



Alex不諱言，在「Big 4」和大型發展商的工作經驗，讓他學會專業的分析技巧及理財哲學，並懂得如何作全面的投資物業回報分析與高階資投資策略，故於物業投資上大有斬獲。事實上，早於2003年Alex在港已接觸物業投資，故2010年到埗澳洲買樓時已是一名資深投資者。「我的投資理念首要是看數據；第二是客觀分析及冷靜作決定，而我大部分的購買決定都是逆市而行；第三，盡量利用澳洲的優惠政策；第四，利用銀行貸款購買多套細價樓。然後，善用各種財務技巧進一步擴大投資。我並學會了物業管理，讓自己的物業能達到較高的租金水平。」

▲ 澳洲的宜人氣候和生活環境，吸引Alex於2010年移民當地，在墨爾本落地生根。

不過這位投資老手初接觸澳洲樓並非沒難題。Alex解釋，澳洲樓市跟香港分別甚大，故香港的買樓知識不能全盤套用於澳洲。他舉例指，澳洲土地業權分至少4類，還有不同的房型和建築材料，而不同區份的供應、需求、增長分別很大，所要投資物業要考慮的事比港樓複雜得多。幸得一位在澳洲房地產行業工作多年的親戚協助，Alex才能順利購入不錯的物業。



設YouTube頻道分享心得 將興趣變成事業



憑藉自己建立的物業投資組合，Alex已做到財務自由。早年他更設立YouTube頻道「土澳TV」，希望為準備移澳人士提供免費的實用資訊。沒料到他的興趣最後竟變成事業，自頻道推出後竟吸引愈來愈多觀眾找他買樓，今天有超過一半都是熟客甚至變成朋友。「可能他們覺得我在物業的專業知識和意見，跟普通中介有明顯分別，因為我不是為賣樓而賣樓，加上我對物業的質量及要求都比較高，所以能給予他們信心。」

▲ Alex早年設立YouTube頻道「土澳TV」，為準備移澳人士提供免費實用資訊，吸引愈來愈多觀眾找他買樓，至今過半數都是熟客。

Alex亦看到另一市場契機：「市場上缺乏專業的一條龍服務，包括代客收樓、放租、貸款、稅務建議，甚至日後出售物業的售後服務，所以我決定以投資者、買家的角度成立『土澳地產』，彌補這個市場空隙，同時創立一個屬於香港人的牌品。」



樓盤供應不足 無收入港人難租樓



隨着移民潮出現，Alex近期經常收到港人移民澳洲的問題，當中主要問及沒有澳洲身份能否在當地買樓、能否以香港收入申請貸款買澳洲樓，以及移民申請細節等。此外，澳洲租樓荒持續亦是移澳港人所面對的問題。Alex說：「澳洲人口不斷增加，政府最近更將移民名額由每年16萬個增至20萬，加上主申請人可同時帶配偶及子女一同申請，每年的實質新增移民人數可達80萬，所以澳洲各城市的樓宇供不應求。」



除面對樓盤供應不足、租金飆升的問題外，移澳港人還要面對跟當地租客的競爭。Alex表示，當地中介在選擇租客時會考慮他們的租賃紀錄、是否有穩定收入，甚至每位入住者的背景，揀租客的條件比香港業主更嚴格。所以，剛到埗的香港人在沒有工作及缺乏租賃紀錄的情況下，物色租盤便更難。

▲ Alex指市場上缺乏專業的一條龍服務，而他則會提供售後服務，為客戶跟進起樓流程、收樓及清潔等。

提前做置業部署 避免捱貴租



Alex建議移民人士來澳前，可先利用香港的收入進行貸款，提前在當地置業，皆因香港收入一般比澳洲高。「第一套物業可集中看細價樓，物業亦毋須完美，並盡量善用政府優惠如首次置業優惠、印花稅減免及稅務政策等，減輕買樓成本，這樣便毋須擔心住屋、捱貴租問題。當然，買樓前要做足準備，包括制定預算準備資金。移民人士宜及早向銀行查詢，預先計劃貸款額度。另外，我一般會建議客戶做預算時，預留10%至20%額外資金，以防萬一。值得一提，近日港元兌澳元滙率處於低水，大家不妨先滙兌澳元作準備。 」



他又提醒移澳港人在當地置業時必須放下港樓思維，否則容易做錯決定。「澳洲人不一定住在市中心附近，他們有『30分鐘生活圈子』。公共交通方面，當地人不一定住近火車站，皆因絕大部分澳洲人以汽車代步。在選擇房型上，澳洲的房屋較注重客廳的布局，房間位置反而次要。當然，我還是建議大家在當地物色合適的中介，協助自己尋找心水樓盤。」



想了解更多關於澳洲移民及當地置業資訊，可瀏覽Alex的YouTube頻道「土澳TV」或 電郵查詢。

網址：https://www.youtube.com/channel/UCYor40xGXtyBgWTRRv9OaWw

查詢：aussieetv@gmail.com



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