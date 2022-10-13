新盤放送｜倫敦西北Wembley Park首推171伙 入場價42萬鎊

英國倫敦近年致力推動城市重建項目，其中位於倫敦西北、屬Zone 4區域的Wembley Park（溫布萊公園），自2007年起逐步大興土木。時至今日，已經把本來只是工業貨倉、大量停車用地的Wembley Park，發展成衣食住行均十分成熟的住宅社區。加上完善規劃，商場、餐飲、零售、超市、娛樂設施、綠化地帶、就業機會等等，通通與區內住宅僅幾步之遙，形成了備受大學生、專業人士、年輕家庭歡迎的「15分鐘生活圈」。

深受倫敦大學生歡迎

對於在倫敦市中心讀書的大學生和工作的專業人士而言，Wembley Park有著難以抗拒的吸引力。原因其實很簡單，前往倫敦Zone 1的交通相當便捷！Wembley Park區內的世界級地標─溫布萊球場，不僅是英格蘭足球隊主場，更是歐洲第二大觀眾容納量球場。每逢重要賽事或國際巨星開演唱會，為疏導九萬名觀眾，Wembley Park的交通吞吐力和便利性，毋庸置疑。三個鐵路站，合共有五條鐵路線通往倫敦各區，最快12分鐘就能直達倫敦Zone 1的Baker Street，而且無論前往充滿時尚娛樂的蘇豪區、唐人街，還是去倫敦金融城、金絲雀碼頭等經濟商貿區，都不過30分鐘左右車程。

交通之外，租金平就是Wembley Park另一吸引之處，相信在倫敦讀書的大學生感受頗深。以倫敦Zone 1的UCL、Euston Square站周邊租盤為例，一房單位月租金2000英鎊至4000英鎊不等，但月租2000英鎊左右的租盤，住宅老舊程度隨時令人咋舌，而且部分租盤不包含傢俱，對留學生而言相當不方便，又要買又要搬，畢業後又如何處置呢？

Zone 4 價錢盡享 Zone 1便利

反觀Wembley Park，一房月租大概1900英鎊，都是新式住宅大廈，不單裝潢新淨美輪美奐，且包傢俱，加上大堂多數有保安，因此形成一種情況－即使Wembley Park內有不少住廈相繼落成，而且大多數都是Build To Rent，只租不賣，可見Wembley Park租盤數量不少，但又長期供不應求，足見此區住宅需求何等旺盛。

英國龍頭發展商Regal London正在Wembley Park興建一個大型屋苑－Fulton & Fifth。Fulton & Fifth由五座住宅大樓組成，每座樓高十二至廿四層不等，合共提供約七百套一房到三房的單位。根據Regal規劃顯示，屋苑落成後，一如Wembley Park區內環境一樣，擁有大量綠化休憩公共空間予居民享受閒暇放鬆的時光。此外，還有豪華齊全的會所設施：游泳池、健身房、室內高爾夫體驗、私人電影院等等。

▼ 點擊圖片放大

Fulton & Fifth全新第一期提供一房至三房單位，面積由約570呎至950呎不等，所有單位均附約50呎露台，首張價單售價由42萬英鎊起。

▼ 點擊圖片放大

有興趣者，歡迎光臨全港首個展銷會：

日期：10月22日 - 23日(六、日)

時間：上午11時 至 下午6時

地點：香港中環干諾道中5號文華東方酒店2樓亞歷山大廳(Alexandra Room)



優先登記出席：https://bit.ly/3ru1DcD

如有疑問及索取首張價單，歡迎聯絡Portman Ventures

致電或Whatsapp：+852 9658 6286

電郵：info@portman-ventures.com

(特約)