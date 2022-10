二○○一年,美國九一一後,很多人都害怕坐飛機,機票嚴重滯銷。世界各地的航空公司都苦無對策,只能被動地等運到。四個月後,即翌年一月,香港國泰平地一聲雷,推出「World's Biggest Welcome」國泰航空萬張機票贈全城的marketing campaign,令全城以至全球都Wow一聲。

此蹺精妙之處,在於不僅考慮到國泰航空的商機,亦顧及香港的利益—邀請持有香港身份證居民主動提名他們海外的親友乘搭免費國泰飛機來港,一來吸引大批海外遊客來港消費,二來獲得免費機票者亦可能不止一人出遊,變相增加同行者的機票促銷,締造企業和香港的雙贏局面。

當年香港居民要親身填寫提名申請表,再交到指定收集箱抽獎。那張彩色硬皮申請表也是經典之作:封面主色是國泰的signature green,中間白字寫上「國泰航空萬張機票贈全城」,再印上紅字「Hong Kong」,而我最喜歡的是,封面下方的tagline用白字寫上「你會揀邊個?Who will you pick?」,未抽中已有憧憬。此活動非常成功,一萬張機票一個月後全部送出。其成功因素包括:一、第一次令人眼前一亮;二、能做到商界和香港雙贏;三、令全城市民有engaged積極參與的機會;四、當時香港的硬件和軟件都能做到不辜負「World's Biggest Welcome」那個welcome之名。

二十年前已想出這道公認的絕世好蹺,是當時國泰的CEO陳南祿。後來,曾有其他地區/營銷人想偷蹺用,卻沒有同樣效果;正如英國作家Samuel Johnson所說:「No man ever yet became great by imitation」,東施效顰,抄到表皮,抄不到靈魂。