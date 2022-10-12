「拗柴」（足踝扭傷）最為人詬病情況，莫過於傷後容易反覆再扭傷，結果引致慢性足踝失穩（CAI）或足踝關節退化等後遺症。急救處理原則R.I.C.E.無可厚非，普遍大眾知道休息冰敷、包紮加壓及抬高傷肢的急性處理方法。傷痛紓緩，但是否當痛感減少便運動如故？以下將分享些拗柴治療方法。

急性期長短，其實要視乎受傷個別組織及撕裂嚴重程度而言，若輕微至中等韌帶撕裂，急性期由3天至一星期不等，期間患處表現仍紅、腫及熱；若韌帶完全斷裂者，傷處腫痛會持續多個星期，並表現關節失穩鬆軟。若患者不能站立，受傷下肢不能承受體重，或傷後多日仍舊疼痛劇烈，活動患處現摩擦雜音，則要小心骨折的可能性。

拗柴除極少見開放性骨折，即骨折口插穿皮膚，一般為輕中度拉傷，撕裂程度少於韌帶闊度一半。輕中度患者應佩戴適合的足踝保護設備，例如彈性繃帶、足踝八字帶或足踝足托等。足踝佩戴護具時間愈早愈好，研究指出若能在受傷後10天內佩戴護具，會比沒佩戴者康復進度更快，原因相信為護具能有效制動，使患處有足夠休息及其後運動亦受保護。

足踝韌帶數目繁多，在骨關節間呈多角度深度分布，為身體提供大量的體感及平衡信息。但在足踝扭傷後，由於神經感受器因傷或休息太久，導致體感減少，關節反應靈敏度及回應能力因而下降。若能加以作平衡訓練，能有效減低足踝失穩及反覆扭傷情況。

若反覆多次拗柴，波及內外踝不同韌帶，韌帶撕裂鬆弛，更易因此患上慢性足踝失穩，病症臨床表現反覆足踝甩骹感、跑跳表現失準、腳着地受力時足踝關節內疼痛無力。致病原因可以包括前述的體感減弱、足踝周邊肌肉無力、韌帶鬆弛，或關節錯位所致。由於個別成因有異，建議應先作仔細韌帶、關節活動度及肌肉狀況等檢查，才針對處理。