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升級版屯門山海節 3+2輕騎文化山系路綫遊

副刊版 2022/10/12

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以獨特自然風景地貌見稱的屯門，比鄰有眾多自然生態及文化景點，是不少行山及單車人士熱愛的郊遊點。區內的領展良景廣場、蝴蝶廣場、富泰商場及三聖商場，今年再度舉辦屯門山海節，由即日起至11月30日，以「山海

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欄名 : 本地遊

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