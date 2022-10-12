打造一刻鐘生活圈 香港可以嗎？

近年各地興起「一刻鐘生活圈」的倡議，即15分鐘（也有地方定為20分鐘）之內可以上班、上學，以及解決基本生活所需，以減少碳排放和提高宜居性，在新冠疫情的陰霾下，更顯迫切性。

這個一刻鐘所指的距離，各地定義不一，可指步行、單車、公共交通可達的距離。以新界大圍火車站作起點為例，15分鐘步程只可在區內，但騎單車可至火炭，而乘港鐵則可南達會展、北至大埔墟。

一刻鐘生活圈的浪潮，席捲內地多個省市，以至法國巴黎、西班牙巴塞隆拿、意大利米蘭、澳洲墨爾本、加拿大渥太華，以及美國波特蘭等城市。究竟它有甚麼亮點？在香港又是否可行？

15分鐘城市 4大核心原則

由來自不同國家、近100個城市市長組成的「C40城市氣候領導聯盟」，提出15分鐘城市的核心原則，包括：

生活所需--社區內的居民都能方便地購物和獲取服務，特別是新鮮食品和醫療保健；

社區共融--應包含公私營不同的住屋種類、大小和價格，以容納多種類型的家庭，使更多人能住近工作地點；

綠色空間--公園等綠色空間，是每個社區不可或缺的；

職住平衡--綜合小型工商業、零售和酒店業應共存，讓更多人可在家附近或遙距工作。

擴闊行人道單車徑 減私家車泊位

在巴黎，「15分鐘城市」是市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）成功贏得2020年連任選舉的關鍵，這個「超近距離」計劃，讓當地市民在15分鐘的步行或騎單車之距離內，抵達日常生活中需到的地方，包括雜貨店、辦公室、公園、學校、咖啡店、健身室或醫院診所。她擴闊了行人道和單車徑，到2024年，每條街道和橋樑上會安裝一條單車徑，並會減少6萬個私家車泊位，以轉作如共享工作間；同時，又會在學校操場上建設小型公園，在上學時間以外對外開放，以解決公共綠色空間不足的問題。

內地這兩年也要打造一刻鐘便民生活圈，而且雷厲風行。去年7月開始，分兩批在北京、上海、廣州等全國80個試點，共推動建設超過1,000個一刻鐘生活圈，覆蓋2,000多個社區、服務2,300多萬居民；當局計劃到2025年，通過打造「百城千圈」，建設一批「布局合理、業態齊全、功能完善、智慧便捷、規範有序、服務優質、商居和諧的城市便民生活圈」。據央視網報道，首批試點地區居民的綜合滿意度達93%。

彭博新聞社以「烏托邦」來形容這些便民生活圈的構想。那這個烏托邦在香港可實現嗎？

根據2011年運輸署的交通習慣調查研究，香港人以公共交通的平均通勤時間為40多分鐘，與2002年一樣；如果可把三刻鐘車程縮短三分二，那真令人神往。

不過，香港目前未有變身成一刻鐘生活圈的條件，因為這樣的社區講求生活和工作平衡，自給自足，而非目前香港以工業區、商業區、住宅區等功能劃分的規劃思維；其次，在這種小區便民生活模式中，行人和單車應該扮演重要的角色，與今天的現實亦截然不同。

事實上，新界擁有總長82公里的單車徑網絡，貫通新界東西、覆蓋範圍廣闊，包括由屯門經元朗、上水、粉嶺、大埔和沙田至馬鞍山的一段長約60公里之主幹綫，以及正在分階段推展、由荃灣至屯門的主幹綫。不過，在當局眼中，單車徑只供市民作消閒和康樂用途，而非交通運輸的重要一環，這也反映在運輸署流動應用程式「香港出行易」中，「一站式公共交通、駕駛及步行路綫」搜尋不包括單車徑路綫。

善用單車徑 千里之行始於足下

不少人寄望當局，在規劃北部都會區這些龐大的新發展區時，能夠採用破格思維，融合減排和增強職住平衡元素，這是大眾的願景；不過，我們何不從現在開始改變？

例如當局可先在「智能道路網」（Intelligent Road Network，IRN）中也涵蓋單車徑，變成「一站式公共交通、駕駛、單車及步行路綫」；同時，單車徑地圖也可從使用私營企業的版本，改為地政總署的專業版本，而且附上應用編程介面（application programming interface，API），方便初創企業將資訊納入出行應用程式中；然後，逐漸在規劃新界道路時擴闊安全島，減少單車和行人爭路的情況，並增設單車泊位和加強管理，以善用單車徑這個運輸基建。

香港要邁向減排的目標，並提升生活質素和市民對居住社區之歸屬感，的確難以一步到位，但千里之行始於足下，如果特區政府願意踏出多一步，改變便會開始。

▲ 要打造一刻鐘生活圈，除了要社區講求生活和工作平衡、自給自足，行人和單車亦應扮演重要角色。（資料圖片）