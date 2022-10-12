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Mastercard防黑客 首推抗量子信用卡

行政人員版 2022/10/12

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量子電腦擁有比傳統電腦更強大的運算速度，倘被黑客利用，網絡攻擊將變得更難應付。萬事達卡（Mastercard）推出第一批「抗量子」非接觸式信用卡，涉及量子密碼學技術，據悉能防範來自量子電腦及傳統電腦的

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欄名 : 科技新知

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