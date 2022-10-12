Mastercard防黑客 首推抗量子信用卡 行政人員版 2022/10/12 分享： 分享： 量子電腦擁有比傳統電腦更強大的運算速度，倘被黑客利用，網絡攻擊將變得更難應付。萬事達卡（Mastercard）推出第一批「抗量子」非接觸式信用卡，涉及量子密碼學技術，據悉能防範來自量子電腦及傳統電腦的 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 WFH拒開鏡頭被炒 科企侵私隱員工勝訴 今日 WFH拒開鏡頭被炒 科企侵私隱員工勝訴 巴西機構披露 Xbox去年營收1278億 2022/10/11 巴西機構披露 Xbox去年營收1278億 Signal推Beta版 測試限時動態功能 2022/10/11 Signal推Beta版 測試限時動態功能 炸物機械人 助快餐店製作餐點 2022/10/10 炸物機械人 助快餐店製作餐點 Scout送貨機械人 亞馬遜結束測試 2022/10/10 Scout送貨機械人 亞馬遜結束測試 科技行業 科技硬件 科技軟件 商業 萬事達卡（Mastercard，美：MA） 量子電腦 黑客 信用卡