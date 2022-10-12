WFH拒開鏡頭被炒 科企侵私隱員工勝訴

軟件開發公司Chetu的荷蘭分公司一名前員工，早前因為不滿遙距上班被監視，不願意配合公司對於遙距工作（WFH）需打開電腦鏡頭的要求，結果被革職，該員工其後向荷蘭法院提出違法解僱訴訟，日前獲判勝訴。

據外

...