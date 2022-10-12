WFH拒開鏡頭被炒 科企侵私隱員工勝訴 行政人員版 2022/10/12 分享： 分享： 軟件開發公司Chetu的荷蘭分公司一名前員工，早前因為不滿遙距上班被監視，不願意配合公司對於遙距工作（WFH）需打開電腦鏡頭的要求，結果被革職，該員工其後向荷蘭法院提出違法解僱訴訟，日前獲判勝訴。 據外 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Mastercard防黑客 首推抗量子信用卡 今日 Mastercard防黑客 首推抗量子信用卡 巴西機構披露 Xbox去年營收1278億 2022/10/11 巴西機構披露 Xbox去年營收1278億 Signal推Beta版 測試限時動態功能 2022/10/11 Signal推Beta版 測試限時動態功能 炸物機械人 助快餐店製作餐點 2022/10/10 炸物機械人 助快餐店製作餐點 Scout送貨機械人 亞馬遜結束測試 2022/10/10 Scout送貨機械人 亞馬遜結束測試 科技行業 人權 荷蘭 遙距工作 社會民生 歐元