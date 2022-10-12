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高官馬不停蹄 說好香港故事

政治版 2022/10/12

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香港早前將入境檢疫措施放寬至「0+3」之後，港府各司局長和部門齊齊「說好香港故事」；原來，港府除了部署面向國際、加強宣傳香港優勢之餘，也加緊向中資企業，推廣香港之強項。

文體旅局副秘書長 訪歐洲

繼商務及

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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