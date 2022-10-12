高官馬不停蹄 說好香港故事 政治版 2022/10/12 分享： 分享： 香港早前將入境檢疫措施放寬至「0+3」之後，港府各司局長和部門齊齊「說好香港故事」；原來，港府除了部署面向國際、加強宣傳香港優勢之餘，也加緊向中資企業，推廣香港之強項。 文體旅局副秘書長 訪歐洲 繼商務及 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 「北歡而散」風波 江玉歡再發功？ 2022/10/11 「北歡而散」風波 江玉歡再發功？ 吳秋北一篇文章 江玉歡不再合作 2022/10/10 吳秋北一篇文章 江玉歡不再合作 李家超上任百日 財爺副司「交功課」 2022/10/08 李家超上任百日 財爺副司「交功課」 林鄭熱愛桌球 入場撑傅家俊吳安儀 2022/10/07 林鄭熱愛桌球 入場撑傅家俊吳安儀 廢2萬免針紙風波 陳國基湯家驊解畫 2022/10/06 廢2萬免針紙風波 陳國基湯家驊解畫 文化體育及旅遊局 香港 政治 家族辦公室 卓永興 譚耀宗 商務及經濟發展局 發展局 銀行