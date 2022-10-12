大國外交新局 力擴開放拓戰略空間 中國版 2022/10/12 分享： 分享： 中國外部環境深刻變化，以美國為首的西方國家不斷加強對華圍堵，中國外交戰略在大變局下也尋找突破口，以擴大開放、建立更立體全方位的大國外交新局應對「去中國化」，在國際舞台扮演更積極角色，拓展戰略空間。 事實 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 報道系列 : 二十大前瞻——外部篇 相關文章 中國應對外部挑戰 大變局新定位 今日 中國應對外部挑戰 大變局新定位 二十大前夕 周六將舉行首場記者會 今日 二十大前夕 周六將舉行首場記者會 政經新局關鍵5年 重振香港促「雙循環」 今日 政經新局關鍵5年 重振香港促「雙循環」 你可能感興趣 中國應對外部挑戰 大變局新定位 今日 01:00 中國應對外部挑戰 大變局新定位 二十大前夕 周六將舉行首場記者會 今日 01:00 二十大前夕 周六將舉行首場記者會 政經新局關鍵5年 重振香港促「雙循環」 今日 01:00 政經新局關鍵5年 重振香港促「雙循環」 外交 中國 美國 中美關係 科技戰 中歐關係 中俄關係 一帶一路