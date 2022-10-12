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大國外交新局 力擴開放拓戰略空間

中國版 2022/10/12

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中國外部環境深刻變化，以美國為首的西方國家不斷加強對華圍堵，中國外交戰略在大變局下也尋找突破口，以擴大開放、建立更立體全方位的大國外交新局應對「去中國化」，在國際舞台扮演更積極角色，拓展戰略空間。

事實

...

報道系列 : 二十大前瞻——外部篇

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