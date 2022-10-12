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政經新局關鍵5年 重振香港促「雙循環」

中國版 2022/10/12

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中共二十大啟動新的政治經濟周期，統一思想後開啟迎戰內外變局的關鍵5年，作為中國對外關係磨心的香港與台灣，在過去5年也迎來與內地關係的劇變期，中共二十大後中國將如何重振香港和解決台灣問題成為焦點。

港由治

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報道系列 : 二十大前瞻——外部篇

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