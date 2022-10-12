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中國應對外部挑戰 大變局新定位

專家：中美博弈關鍵期 力促和平競爭

中國版 2022/10/12

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全球化過去5年發生劇烈變化，中國外交政策因大國博弈深化也逐漸從「韜光養晦」轉向「有所作為」，外界關注中共二十大將如何定義未來中國與外部世界的關係。

分析認為，中美在未來5年進入模式之爭關鍵期，從不對稱博

...

報道系列 : 二十大前瞻——外部篇

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