中國應對外部挑戰 大變局新定位 專家：中美博弈關鍵期 力促和平競爭 中國版 2022/10/12 分享： 分享： 全球化過去5年發生劇烈變化，中國外交政策因大國博弈深化也逐漸從「韜光養晦」轉向「有所作為」，外界關注中共二十大將如何定義未來中國與外部世界的關係。 分析認為，中美在未來5年進入模式之爭關鍵期，從不對稱博 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 報道系列 : 二十大前瞻——外部篇 相關文章 大國外交新局 力擴開放拓戰略空間 今日 大國外交新局 力擴開放拓戰略空間 二十大前夕 周六將舉行首場記者會 今日 二十大前夕 周六將舉行首場記者會 政經新局關鍵5年 重振香港促「雙循環」 今日 政經新局關鍵5年 重振香港促「雙循環」 你可能感興趣 大國外交新局 力擴開放拓戰略空間 今日 01:00 大國外交新局 力擴開放拓戰略空間 二十大前夕 周六將舉行首場記者會 今日 01:00 二十大前夕 周六將舉行首場記者會 政經新局關鍵5年 重振香港促「雙循環」 今日 01:00 政經新局關鍵5年 重振香港促「雙循環」 外交 中國 美國 中美關係 GDP 中美貿易戰 全球化