4大指數反映企業可持續表現改善　中大商學院籌備全球可持續發展指數

疫情持續接近三年，對本港及比鄰地區的經濟，以至各行各業有着不同程度的影響，但不少上市企業在可持續發展方面依然展現出其韌性，在守業的同時不忘關注環境、社會及管治（ESG）及企業社會責任（CSR）的工作。香港中文大學（中大）商學院商業可持續發展中心（CBS）在9月23日發布了最新一期的企業可持續發展指數，涵蓋了第7屆香港企業可持續發展指數（HKBSI）、第3屆粵港澳大灣區企業可持續發展指數（GBABSI）、第二屆大中華企業可持續發展指數（GCBSI）、第二屆大中華區酒店可持續發展指數（Hotel BSI）。

中大商學院商業可持續發展中心主任盧永鴻教授就四大指數的資料進行分析比對，發現了7個較為有趣的現象。

▲ 中大商學院商業可持續發展中心主任盧永鴻教授。

分水綫的突破

在比較最近兩屆的各個企業可持續發展指數，盧永鴻教授認為現時仍是處於上升趨勢，反映企業對可持續發展的重視日漸增加，令人感到鼓舞的是，在上屆GCBSI及Hotel BSI的平均分仍低於分水綫水準的50分，今年則有很大的突破，GCBSI進步了接近5分，達51.86分，而Hotel BSI則上升了接近7分，達52.61分。他補充，ESG發展起步較慢的地區看到顯著的改進幅度，而在香港屬較早開始發展ESG的地區，指數雖有所上升，但改善幅度收窄，反映步入瓶頸狀態。

本地的上市公司評分勝非本地的上市公司

其次，在比較HKBSI及GBABSI當中的香港為基地的上市公司及非香港為基地的上市公司時，本地的上市公司的評分遠高於非本地的上市公司，分數差距在過去兩年間均未有收窄。而圶GBABSI，兩地企業的差距也由第一屆的18.68%擴大至23.52%，反映非本地的上市企業在ESG方面的進步速度未及本地的上市企業。

另一方面，企業可持續發展指數會就價值觀、管理流程、實踐流程及影響4個範疇進行評分。GBABSI在企業可持續價值觀方面的評分有輕微下跌，而在管理流程方面則持續有顯著上升，增加了7.69%，盧永鴻教授相信是隨着粵港澳大灣區加速發展，令企業發現可持續發展體制的重要性，並相繼建立較完備的管理架構，以推行各項ESG工作。至於實踐流程方面，或因為受疫情等外圍因素影響，令企業在實踐ESG及CSR的工作項目未有顯著增加。

影響範疇評分最差 盼企業能加強評估項目

第四點，在多個指數中，均可以看到影響範疇的評分最弱，反映不論是香港上市企業、大灣區上市企業或大中華地區的上市企業在ESG成效評估方面未有充份的處理。盧永鴻教授指，可能有部分企業在推動CSR或ESG項目仍抱着「為做而做」的心態，淪為公關式的項目，不重視持份者的實際裨益，因而未有評估相關成效。他續指，可持續發展項目可透過不同的指標量化其效益，然而有部分企業在影響範疇方面未能提交相關數據或資料，反映企業內部未有就可持續發展建立相關架構，及要求專案負責部門進行績效評估。「沒有確切評估項目的成效，就無法持續改善可持續發展的工作。」

第五點，GCBSI涵蓋了台灣、香港、上海、深圳的上市公司，排名與上屆指數相同，仍然是台灣企業獲最佳評分，整體達到表現者評級（60-69分），而緊隨其後的香港則為實踐者評級（50-59分）。盧永鴻教授指，在GCBSI的十大排名當中，有7間是香港企業，更佔據首4位，且達到典範者評級（90-100），反映香港個別企業在可持續發展方面有明顯優勢。台灣及香港企業的分數上升百份比較少，反映企業在可持續發過程中面臨瓶頸，需要創新才能獲得重大突破。令人鼓舞的是首次有上海上市的企業打進表現者評級，而在深圳地區的上市公司的整體評分改善最大（30.19%），反映上、深兩地也步入積極發展ESG的階段。

防疫措施 影響可持續發展工作發展

第六點，盧永鴻教授比較了香港、大灣區、台灣、上海及深圳五地企業在各持份者方面的表現，發現環境及社區方面均有較多地區錄得跌幅。他相信是受到疫情影響，社交距離限制等令企業難以在社區進行可持續發展或CSR工作。而環境方面則因為營業時間減少或遙距辦公，令企業針對環境方面的節能減排措施較少機會實行。

最後，在Hotel BSI的評分方面，今年整體評分超過了50分標準，達52.67分，較上屆指數提升了14.9%，而台灣企業則是多個地區中有最大表現的進步，由38.9提升至50.72，進步了30%。盧永鴻教授推測應是台灣在去年受到疫情的影響較少，在管理方面能夠較多機會實踐和改善。至內地及香港酒店業雖然略有進步，但仍未達到50分的合格綫。

推出全新指數 加強企業社會責任評估

除了已經統計的幾個指數外，CBS更計劃在2023年推出全新的全球企業可持續發展指數（Global BSI）及房地產企業可持續發展指數（REBSI）。盧永鴻教授指，Global BSI將涵蓋全球主要市場的指數成份股企業，就其企業社會責任工作進行評估。「在考慮到語言的能力，我們在試行階段會率先涵蓋英語國家。另外，在Global BSI的統計過程，我們也獲CBS新任榮譽院士李應樵博士屬下企業支持，正引入人工智能（AI）支援數據編制和計算的工作。在AI正式投入前，需要經過機器學習的階段，暫時仍會以人手統計為主，但相信在數據整合方面，AI將會是大趨勢。」

至於REBSI則是繼Hotel BSI之後，第二個行業指數，盧永鴻教授續指該指數是配合中大商學院酒店旅遊及房地產本科課程而推出。「我們會編訂從行業息息相關的問卷調查內容，例如會涵蓋綠色建築要求等。」

推動企業進步 建立可持續發展專業協會

中大CBS一直致力提升企業對CSR及ESG的關注，每年發布的企業可持續發展指數也是為了推動企業在可持續發展方面不斷進步。近年，業界在相關範疇求才若渴，盧永鴻教授指業界普遍是以經驗為主導，而非專業知識主導可持續發展或CSR相關工作，即使是大學商學院畢業生也未必對可持續發展相關工作有足夠的認識。「CBS正着手與業界籌備建立可持續發展專業協會的成立，就係如當初人力資源工作專業化一樣，為CSR及ESG相關行業制定專業資歷架構，為業界提供相關的培訓課程，幫助企業培育人才，支援企業可持續發展表現得更好。」

與此同時，CBS也會持續為業界舉辦不同的講座、研討會等，為業界帶來最新的資訊。今年在發布企業可持續發展指數的同時，CBS也舉辦了一場關於可持續金融的會議，向企業分享ESG投資、綠色金融的發展趨勢，以及企業如何為可持續發展範疇籌集資源。

▲ CBS會持續為企業舉辦講座、研討會，最近也舉辦了一場關於可持續金融的會議。

欲了解最新的可持續發展指數，可瀏覽：https://cbs.bschool.cuhk.edu.hk/zh-hant/research/

（特約）