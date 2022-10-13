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可靠伴侶

副刊版 2022/10/13

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她身材高佻，一襲彩衣倍添韻味，最重要並不止於外表，而是她那堅強本性，有她在便可牢牢地依靠着，她亦會全力以赴，甚至揮灑自如，可長可短，更令人鼓舞的，是她的出現總會是一雙一對，令人不亦樂乎。

說的當然不是女朋友，而是一雙行山杖。國慶日挑戰大東山、鳳凰山，分別是香港第二、三高山峰，後者海拔九百三十四米高，路程頗為陡峭。

領隊高主席十分細心，知道醫生能力有限，便專誠安排一雙行山杖以作扶持，果然好使好用，上斜坡時雙手以杖借力，大大減低雙腿壓力，下坡時杖先着地可以減少膝蓋受損。雙杖輕盈但堅韌十足，全身重量靠上也能安然承受，故此，醫生初次攀大東、鳳凰二山，也不感到太辛苦。

人生路猶如攀山，找上可信靠伴侶便能事半功倍，以醫生參加的行山隊為例，有高主席作領導、阿雪作技術指導，更有賴阿Big作物料支援，再加上其他隊友互相鼓勵和支持，就算走上更長更陡峭路程，也無畏無懼。

醫生每天見證癌症病人走過人生最艱苦路程，肉體和心靈遇上極大挑戰，而病人所能依靠的，並不止於醫護和藥物，而是家人和朋友，這雙「行山杖」能助病人走過死蔭幽谷，也能助病人走往高處重獲新生，可依靠的伴侶，才是真正靈丹妙藥。

當想到可以有一雙可靠伴侶，心底便暗自竊喜。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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