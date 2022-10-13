MIRROR演唱會大熒幕墜下傷及舞蹈員事故，已是七月二十八日的事，演唱會主辦單位兼男團經理人公司MakerVille第一次發聲明回應，則待到十月七日，相隔兩個半月，這種慢過樹懶的速度，從未見過。

主辦方表示，選擇沉默是因「希望首先專心照顧好傷者的需要」，那是非常lame的藉口，從公關危機管理的角度而言，這種樹懶式交代速度，是否負責任行為值得商榷。傷者下半生的後遺症是未知之數，他們和家人要的，是一個公道。

再看聲明內容，五大要點為：一、「聘請獨立第三方專家協助調查」，但又說「現階段未能逐一交代」，即毫無新資料。二、「委聘製作團隊以經驗為先，成本非首要考慮」，一句「成本非首要」不能抹走製作出來卻是爛效果的事實。三、「盡力協助傷者」及承諾承擔他們的醫療費用。查實，這些只是公司最基本、根本、必定要負的責任。舞蹈員在工作期間受傷，那當然是公司承擔醫療費用，難道敢要員工自付嗎？又，這類演唱會項目，公司必定有買保險，那個公司口中所說的「承擔醫療費」，是否就是來自保險可報銷的那筆？除了這筆之外，公司自己有否額外補貼，數目又是多少？

第四和第五點分別是「初心不變」和「一起成長、一起守護MIRROR」，情緒販賣這招已過時，發生如此重大的事故，公眾要看到的，是以人為本的處理和應變，但主辦方對「人」（傷者、舞蹈員、MIRROR十二子和公眾）的處理上都全不達標，這時再搬出「初心」之說，只會予人肉麻當誠懇的感覺。又，MIRROR復出前才發聲明，將危機交代和宣傳放在一起，是水平極低的手法。MIRROR十二子無罪，公眾想支持自然會支持，形象已不討好的經理人公司走出來呼籲公眾「要一起守護MIRROR」，是畫蛇添足，徒添反效果。