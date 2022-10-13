紅磡富德中心1樓工業 每呎叫價3946 地產版 2022/10/13 分享： 分享： 地址：紅磡崇平街2號富德中心1樓6號工場 面積：3,117平方呎 開價：1,230萬元 呎價：3,946元 賣點：物業位處紅磡工業區，周邊配套齊全，物業同時靠近黃埔區，坐擁交通之便。 拍賣行：黃開基物業拍賣行 拍 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 通菜街銀主盤地舖 大單邊叫價5120萬 今日 通菜街銀主盤地舖 大單邊叫價5120萬 九龍灣美羅中心2期銀主盤 備裝修開價850萬 今日 九龍灣美羅中心2期銀主盤 備裝修開價850萬 天水圍嘉湖新北江商場舖 間隔四正每呎叫價1.28萬 2022/10/06 天水圍嘉湖新北江商場舖 間隔四正每呎叫價1.28萬 大角咀雲之端305平方呎 連租約叫價不足1萬 2022/10/06 大角咀雲之端305平方呎 連租約叫價不足1萬 石門新都廣場高層連裝修 叫價750萬 2022/10/06 石門新都廣場高層連裝修 叫價750萬 紅磡