九龍灣美羅中心2期銀主盤 備裝修開價850萬

地址：九龍灣臨興街21號美羅中心第2期18樓26及27室

面積：1,555平方呎

開價：850萬元

呎價：5,466元

賣點：屬銀主盤，內籠有裝修，空間偌大，備有獨立洗手間，物業鄰近德福廣場及港鐵九龍灣站。

拍

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