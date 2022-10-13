抓航天選拔良機 力爭港產太空人

去年3月，第十三屆全國人民代表大會第四次會議，表決通過《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》，明確地把「建造世界科技強國」定位為建國百年重點目標之一，當中航天科研及工程更是重中之重的任務。

接連成功載人上「天宮」 創新篇

朝着太空探索的長遠目標進發，中國近期取得顯著的階段性成果：神舟十二號載人飛船於去年6月成功升空，並順利與天宮太空站的「天和核心艙」對接，3位中國航天員首次為國家進行為期3個月的太空體驗和科研，為國家的航天夢開創了重要的新篇章；之後數月，神舟載人飛船十三號、十四號及十五號相繼升空，以「天和核心艙」、「問天實驗艙」和「夢天實驗艙」組成的天宮太空站為基地，在太空逗留更長時間，並在太空站內外進行更多、更深入的太空科學研究。

中國的航天成就得來不易，自上世紀80年代，美國國防部已推行「戰略防禦倡議」（Strategic Defense Initiative，俗稱「星球大戰計劃」Star Wars Program），目的是進行國家戰略防禦；而美蘇冷戰之後，美國在軍事上一直視中國為主要敵人，因此想盡辦法把中國拒之於太空門外，最明顯的例子是美國於1998年發射「國際太空站」上太空，目的是建設一個以美國為首的「國際太空實驗室」，當中的合作夥伴包括俄羅斯、日本、加拿大以及歐洲多國，但中國卻沒有被邀請參加。

華曾被美拒門外 從無到有靠自強

因此，今天中國航天工程能把航天員送到「天宮太空站」，可說是從無到有、全靠自己的努力，這個成就很值得全球中國人為國家而自豪。

在過去一年，筆者多次就中國航天工程到本地中小學演講，讓香港年輕人多了解國家航天發展，特別是「神舟」載人飛船、「天宮太空站」、太空實驗工作等；每次筆者在結語中亦會強調，希望未來有一天香港人會成為中國航天員團隊的一分子。最近，中央於上周日（2日）宣布，將展開預備航天員選拔工作，並會開放「載荷專家」一職予香港人申請，筆者對此消息感到非常興奮，可算是夢想成真。

概括而言，在航天任務中，「載荷專家」（payload specialist）是在太空中進行各種不同專門科學實驗和探測的科學家和工程師，是負責重要綜合航天實驗的專家；以國家航天工程為例，「載荷專家」便是在「天宮太空站」內外進行太空實驗的科學家。

一直以來，不少科學家均預測，地球資源有朝一日將會耗盡，屆時人類便需要離開地球，在太空另覓居所；若果真如此，人類能夠適應太空的生活環境嗎？例如，在太空中生活，會長期處於無重狀態，人類的骨骼是會退化、疏鬆的，那麼我們的四肢未來還能夠有效地發力嗎？在這情況下，我們更加需要機器人的協助，那麼有效的太空機器人應該具備甚麼功能呢？這些正是「載荷專家」研究範圍的例子，而與一般科學家不同的是，研究是在太空實驗室進行。

任務艱巨 「載荷專家」嚴選有理

因此，國家對選拔「載荷專家」有非常嚴格的要求，以確保他們能夠抵受太空船行駛時的強烈震盪、能夠適應在不尋常的太空環境條件下作息等。筆者認為，國家要求理所當然，航天工程是十分艱巨的，每一項任務都不容半點差池，因此其選拔過程必然是寧缺毋濫，中央也絕對不會移船就磡優惠港人。

對香港的大學和科研中心之研究能力水平，中央是予以肯定的，這點從國家主席習近平於香港回歸25周年來港考察活動中的重要講話，便已可見一斑。今次國家將香港納入航天員選拔，開放「載荷專家」職位予港人申請，實在是機會難逢，筆者極力建議不懼艱辛、勇於接受挑戰、熱愛祖國的香港青年科學家站出來，踴躍申請參與選拔，爭取成為香港首名「中國太空人」（Taikonaut）。

▲ 神舟十二號載人飛船去年成功升空，並順利與「天和核心艙」對接，為國家航天夢開創了重要的新篇章。（新華社資料圖片）