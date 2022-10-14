滙豐將發布首個大灣區ESG主題指數 建構世界級可持續發展指標

為推動大灣區建設更綠色、更可持續的未來，滙豐宣布和中節能皓信合作推出市場首個粵港澳大灣區ESG主題指數──「滙豐大灣區ESG指數」，定期評估大灣區整體環境、社會及公司管治（ESG）發展水平，從而在區內推廣ESG理念以至最佳實踐模式。該指數將於今年12月首次發布，及後於每個季度更新。

市場首項同類型指數 針對各範疇發布子指數

「滙豐大灣區ESG指數」屬市場首項同類型指數，專門為近年蓬勃發展的大灣區而設計，以審視區內整體市場趨勢及政策走向，並會於城市、行業及企業層面作詳細分析，藉此為不同機構、公司及個人提供具實際參考價值的指引，啟發各界實踐ESG和提升相關表現。另外，該指數對於希望了解大灣區綠色金融及可持續發展進程的海內外持份者而言，亦是一個重要的參考工具。

「滙豐大灣區ESG指數」採用結合宏觀和微觀的評估方式，利用系統化數據分析，審視大灣區多個可持續發展範疇的表現，包括環境風險、社會經濟發展、公司管治及可持續投融資。滙豐和中節能皓信除了編制大灣區ESG區域指數，亦會就城市、重點行業及公司發展發布子指數（Sub-index）。

致力推動可持續金融 編制指數提供實用參考

作為可持續金融的積極推動者，滙豐近年致力將可持續發展理念融入產品和服務，包括參與資本市場、貸款、交易銀行業務、顧問服務及投資等，並為不同行業及規模的公司提供各種綠色金融方案。例如今年5月，滙豐推出大灣區可持續發展信貸基金，總額共50億美元，支持大灣區企業實行可持續發展和淨零碳轉型。

滙豐大灣區辦公室總經理陳慶耀表示：「粵港澳大灣區在綠色金融、智能化製造、新能源汽車等領域在全國穩佔領導地位，具備巨大潛力加快淨零碳轉型，進一步推動未來增長，而前提是區內企業同時需要持續革新營運模式、提高企業管治水平，以及在社會層面獲取更廣泛支持。ESG發展舉足輕重，需要各界協力合作。我們推出大灣區ESG指數，期望為區內企業和行業提供實用的參考，幫助他們制訂符合自身發展需求的ESG策略及實行計劃。」

回應國家戰略指引 支持灣區經濟發展

指數另一合作方，中國節能環保（香港）投資有限公司總經理兼中節能皓信總經理楊巍表示隨着中國提出「雙碳目標」，大灣區作為內地以至亞太地區最重要的經濟引擎之一，自然需要明確及制定清晰的可持續轉型發展路綫圖及時間表。他又表示大灣區ESG主題指數對發展區內經濟發展有積極且深遠的意義。

事實上，可持續發展是大灣區建設的戰略重點之一。近年，大灣區區內各城市在可持續發展方面累積多項優勢，當中香港具有聯通國際資本市場的能力，綠色和可持續債券規模在亞太區排名第一，而珠三角區作為中國創新科技和供應鏈企業最為集中的地區之一，在發展新能源等綠色產業及可持續供應鏈方面具有相當潛力。隨着大灣區低碳轉型不斷加速，帶動中國整體的產業升級和可持續發展。

（特約）