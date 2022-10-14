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東南亞短綫遊老撾瀑布環抱暢泳 布吉秋日養生

副刊版 2022/10/14

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在香港入境檢疫0+3的好消息下，潛伏一段長日子的旅遊癮即時大爆發，先來個東南亞短綫遊來止渴，食好之餘，更要住得好。正好在老撾、布吉和金邊都有各具風格的瑰麗酒店重開，不妨來個感受大自然奇妙氣息，或是調整

...

欄名 : Travel

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