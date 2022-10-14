入秋日本秋刀魚當造 鮨燐推8道秋味之王盛宴 副刊版 2022/10/14 分享： 分享： 每年9至11月為日本秋刀魚的當造期，位於上環及尖沙咀的鮨燐現正推出期間限定秋刀魚宴，分享日本人秋季必嘗的季節佳餚。8道秋刀魚菜式以日本直送食材入饌，藉不同烹調方式，讓客人多角度體驗秋味之王的滋味。 肥美 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 KI NO BI Gin X CENSU 8道菜餐單散發和式風味 2022/10/07 KI NO BI Gin X CENSU 8道菜餐單散發和式風味 【Good Food,Good Mood@iM網欄】傳統泰菜創新演繹 新餐廳Plaa初體驗 2022/10/03 【Good Food,Good Mood@iM網欄】傳統泰菜創新演繹 新餐廳Plaa初體驗 ESTRO全新嘗味餐單 重新定義意大利美食 2022/09/30 ESTRO全新嘗味餐單 重新定義意大利美食 MOTD X 阿根廷廚師 只此10夜盛宴 2022/09/30 MOTD X 阿根廷廚師 只此10夜盛宴 萬豪金殿推出星級燒味 創意飛天燒雞 2022/09/23 萬豪金殿推出星級燒味 創意飛天燒雞 餐廳 菜式 尖沙咀 魚 海鮮 廚師 上環 北海道