入秋日本秋刀魚當造 鮨燐推8道秋味之王盛宴

每年9至11月為日本秋刀魚的當造期，位於上環及尖沙咀的鮨燐現正推出期間限定秋刀魚宴，分享日本人秋季必嘗的季節佳餚。8道秋刀魚菜式以日本直送食材入饌，藉不同烹調方式，讓客人多角度體驗秋味之王的滋味。

肥美

...