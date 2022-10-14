與視聽藝術家聯乘Vacheron Constantin 把時計分形幾何化 副刊版 2022/10/14 分享： 分享： 在錶界有神級地位的Vacheron Constantin，270來年孜孜不倦為製錶界磨練出只此一家的工藝與專業知識，當然，他們不只懷着懷錶的舊，還不斷突破界限與想像。正如今年品牌邀請本地新媒體兼視聽藝 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 進軍香港20年．置地典藏展 首枚中文顯示PANERAI錶絕密曝光 2022/10/07 進軍香港20年．置地典藏展 首枚中文顯示PANERAI錶絕密曝光 慶祝王牌50周年 Audemars Piguet西九上演時間迴廊 2022/09/23 慶祝王牌50周年 Audemars Piguet西九上演時間迴廊 中美轉戰生物科技 美國新行政命令保主導地位 2022/09/17 中美轉戰生物科技 美國新行政命令保主導地位 Bulgari 從溫暖的伊甸園出發 2022/09/16 Bulgari 從溫暖的伊甸園出發 慶祝進軍錶壇 20周年 Louis Vuitton神還原Tambour Twenty 2022/09/16 慶祝進軍錶壇 20周年 Louis Vuitton神還原Tambour Twenty