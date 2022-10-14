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與視聽藝術家聯乘Vacheron Constantin 把時計分形幾何化

副刊版 2022/10/14

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在錶界有神級地位的Vacheron Constantin，270來年孜孜不倦為製錶界磨練出只此一家的工藝與專業知識，當然，他們不只懷着懷錶的舊，還不斷突破界限與想像。正如今年品牌邀請本地新媒體兼視聽藝

...

欄名 : Watch

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