手持優雅入場劵的大口茱CHOPARD 副刊版 2022/10/14 分享： 分享： 好看的女人很多，有智慧的也不少，無懼歲月留痕懂得aging gracefully的，坦白說卻不多見。近年筆者有種怪癖好，是愛看同步成長的偶像（Hey，畢竟看官自身跟隨年月增長），究竟有幾多位能抵擋得住 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 年度重磅作 1932 頂級珠寶系列 77件星空大作向Gabrielle Chanel致敬 2022/09/30 年度重磅作 1932 頂級珠寶系列 77件星空大作向Gabrielle Chanel致敬 MIKIMOTO黑化的熱情 2022/09/23 MIKIMOTO黑化的熱情 林心如為CHAUMET推波助瀾 2022/09/09 林心如為CHAUMET推波助瀾 法國L'ECOLE珠寶藝術學院 在港首展Yves Gastou傳奇男戒珍藏 2022/09/02 法國L'ECOLE珠寶藝術學院 在港首展Yves Gastou傳奇男戒珍藏 世一之美Cartier 2022/08/26 世一之美Cartier 電影 設計師 珠寶 荷里活 康城 首映禮 鍾楚紅 鐘錶