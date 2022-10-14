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手持優雅入場劵的大口茱CHOPARD

副刊版 2022/10/14

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好看的女人很多，有智慧的也不少，無懼歲月留痕懂得aging gracefully的，坦白說卻不多見。近年筆者有種怪癖好，是愛看同步成長的偶像（Hey，畢竟看官自身跟隨年月增長），究竟有幾多位能抵擋得住

...

欄名 : Jewelry

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