330小休息 X 藝術展覽 探索身心靈空間

都市人生活節奏急促，卻沒有預留時間好好照顧自己的身、心、靈健康。新生精神康復會推出的dayday330行動（330是身、心、靈的廣東話諧音），鼓勵大眾每天進行330小休息，更與本地多媒體藝術家Kazy

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