330小休息 X 藝術展覽 探索身心靈空間 副刊版 2022/10/14 分享： 分享： 都市人生活節奏急促，卻沒有預留時間好好照顧自己的身、心、靈健康。新生精神康復會推出的dayday330行動（330是身、心、靈的廣東話諧音），鼓勵大眾每天進行330小休息，更與本地多媒體藝術家Kazy ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 好去處 最新專欄文章 更多 海洋探索體驗館 投影效果結合多感官體驗 2022/08/15 海洋探索體驗館 投影效果結合多感官體驗 棋定定嘉年華 玩虛擬互動遊戲 2021/11/15 棋定定嘉年華 玩虛擬互動遊戲 智遊天地訓練營 親子齊挑戰射擊遊戲 2021/10/18 智遊天地訓練營 親子齊挑戰射擊遊戲 【好去處】《鱷魚君最後的100天》8月登陸香港 K11 Art Mall期間限定店4大打卡位 2021/08/16 【好去處】《鱷魚君最後的100天》8月登陸香港 K11 Art Mall期間限定店4大打卡位 《看見幸福》中小學生攝影展 2021/07/08 《看見幸福》中小學生攝影展 壓力 展覽 運動 工作坊 繪畫 大自然 青衣