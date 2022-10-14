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史前基因

副刊版 2022/10/14

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諾貝爾生理學或醫學獎（Nobel Prize in Physiology or Medicine）新鮮出爐，花落誰家？絕不是香港，過去一百一十三位得獎者中，從未有香港人，我們只能繼續默默期待。

今年得獎者是瑞典遺傳學家帕布（Svante Pääbo），其重大發現是史前尼安德特人（Neanderthal）的基因圖譜，雖然離現代應用醫學較遙遠，但也極具趣味。首先，從老骨頭找基因確是難事，尼安德特人有數十萬年歷史，而早在三萬年前已完全絕迹。從萬年老骨尋找基因難度極高，因不單殘餘基因極小量，同時也受到其他生物例如細菌基因污染，花了近十年時間，才能從一件四萬年前骨頭的Mitochondria（綫粒體）完成基因解讀，再跟人類和黑猩猩的基因作比較（見註），發現歐洲和亞洲人約有百分之一至四的基因源自尼安德特人。即是說，你我都有點猿人遺傳。

趣味研究，畢竟也要問有何臨床應用價值。基於他們的基因技術而產生一門新學科稱之為Paleogenomics（古基因組學），除用作考古外，專家亦提出古代基因可幫助解釋現代人類生理發展，例如古人類EPAS-1基因可以在西藏原居民身上找到，是解釋他們為何能在高原缺氧地區正常生存原因之一。此類提案較為遙遠，是否能改善現代人類生活仍屬未知之數。

惟醫生知道香港的盧煜明教授剛奪得美國拉斯克（臨床醫學研究）獎（Lasker Award），也是港人將來獲諾貝爾獎的最大盼望。

註：Green & Pääbo et al, Science, 2010

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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