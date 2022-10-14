英女王示範了優雅老去，九十六歲升遐前，沒有長期臥床，亦沒受長期病患困擾，死因是年邁，福壽雙全。曾在八二至九三年間擔任王室總廚的Darren McGrady，透露了女王的一些飲食習慣：

一、除公務應酬外，在家不吃澱粉質、意式麵食、馬鈴薯等。

二、早餐只吃麥片和一杯伯爵茶。

三、午餐和晚餐愛輕食，烤魚或烤雞，特別鍾愛三文魚，伴以兩種蔬菜，時或配小杯Gin或Dubonnet。

四、下午茶每日獨沽一味：兩片塗上蘇格蘭巴摩盧城堡自家製的草莓果醬白麵包（女王喜歡將麵包裁成小塊，形狀如英國便士的大小，故這三文治亦叫Jam Pennies），配伯爵茶或大吉嶺紅茶。據McGrady透露，女王兒時一嘗Jam Pennies即成粉絲，九十年口味不變。

五、愛吃一大盤沙律和新鮮水果，尤其鍾情香蕉。

六、肉類如牛肉或鹿肉一定要煮熟，她不喜歡生食。

七、會用baked（焗）和bread-crumbed（焗前在魚身鋪上薄麵包屑）的方式烹調Fish and chips。

八、女王是嗜朱古力狂，狂熱程度堪稱chocoholic，但她只愛吃黑朱古力，愈黑愈愛。

九、崇尚「sensible exercise」，不做太劇烈運動，但堅持恒常運動，即使年過九旬，仍恒常帶哥基散步、郊遊，甚至騎馬。

英女王示範了一種非常sensible的健康飲食習慣：少吃澱粉質、多吃白肉、蔬菜和水果，黑朱古力是高度抗氧化恩物，每天吃一點無妨，當然，恒常運動不能缺少，在此健康基礎上，有時也得吃自己喜歡的食品（如吃她至愛的Jam Pennies和淺酌甜酒），那麼，身心就可同時得以關顧。女王的飲食、運動和心情平衡之道，值得參考。