真理可否靠事實檢驗？

很多人都應有此經驗,在他們所遇過的人當中,或是在網上,有些人雖然口頭上認同「事實勝於雄辯」,但實際上,在無可質疑的證據面前,大多數人恐怕不是放棄一些被推翻的錯誤成見,而是繼續堅持,甚至頗為憤怒。

面對事實挑戰 執念反加深

原來此現象絕非港人獨有,可能還是人性的一部分。近年來,國際社會科學界對此進行了數以千計的實驗,大都推翻了這假說:「當你的信念受到事實挑戰時,你會改變你的看法,並把新的資訊融入你的想法中」,但卻支持這假說:「當你最深的信念與證據相矛盾時,你原本的信念會更強烈。」

這可是小事大事都不妙。我有位小學與中學同學麥錦雄,很熱心搞舊同學的聯誼活動,他從實踐中得到一句很值得深思的名言:「真理絕非愈辯愈明。」為何對人性的認知有此悲觀的看法?皆因他發現,就算一方能提出大量事實作根據,持相反理念的另一方也絕不會接受;既然如此,還是友誼萬歲,不爭論尖銳問題為上。

上述只是有普遍性的小事,我們這一輩人,大都懂得在社交場合中避談政治、不談宗教;但信念並不一定有事實作基礎,對政治制度的成敗卻大有影響。美國開國元勳之一的杰佛遜(Thomas Jefferson)在1789年說過:「當人民都掌握充分資訊時,他們當有資格建立自己的政府(wherever the people are well informed they can be trusted with their own government)。」

換言之,當人民並非無知時,西方的民主制度可行;近年的大量研究卻指明,在事實面前,很多人、甚至是大多數人,都不見得會改變自己錯誤的信念。既然如此,怎可保證選出來的總統不是個壞蛋?

更有甚者,上面提到的大量研究中,發現人民對某些信念的強烈執着,並非源自他們對相關問題有深入認識。這樣便慘情了,政治的活躍參與者,雖事事自以為站在道德高地,但原來大有可能是無知之輩;此等情節,3年前港人早已領教過,有些人信口雌黃、繪影繪聲、聲淚俱下,連大學校長也甘心受騙,卻原來全無事實依據。

「適得其反效應」 激發人身攻擊

香港的輿論也並非全無反擊,但這又墮入另一種現象:「適得其反效應」(backfire effect),提出事實者會使對方十分不舒服,因為這會造成他們認知失調,其自我保護機制會促使這些人作出與事實無關的人身攻擊,攻擊愈厲害,愈反映攻擊者的不安。也有研究者用抗生素作比喻,用藥力不足的抗生素,不但治不了病,還會產生抗藥性,對病情不利;用事實推翻錯誤的信念,起到的效果只是讓某些人以後更不願意認識事實,繼續把頭埋在沙中。

千萬不要以為上述論斷只是憑空臆測,在生活或國際大環境中,在在可見事實改變不了信念的例子。篇幅所限,只舉幾例。

近20年前,時任美國國務卿鮑威爾(Colin Powell)用一小瓶粉末作「證據」,說伊拉克有大殺傷力武器,必須揮軍攻入伊拉克摧毀這些武器;事後美國完全找不到這些武器,連痕迹也沒有,但不要以為支持侵略的人便甘心接受道德審判,承認自己的錯誤,這些人今天還在死撑,更強烈相信伊拉克確曾有這些武器。

科學證據在前 仍難杜絕反疫苗

新冠疫情肆虐,但不肯接種疫苗的大有人在,以致香港近3成80歲以上長者一針也未打,處於險境。其實反疫苗並非香港獨有,外國的研究顯示,她們的反疫苗者(並非只反新冠疫苗,而是一切俱反)對科學證據毫不理會,證據愈多,他們只會更認為這是藥物公司在背後指揮。

中國近43年實質GDP上升了43倍,但一向以來,每年都有人說中國經濟在當年便要崩潰。此等「預言」以在美國的反華律師章家敦為代表,奇便奇在他的「預言」次次都被事實推翻後,他還敢再作預測,希望終有一次是對的;更奇的是還有人相信,足見事實有時並非止謠良藥。

南京大屠殺的人證物證多不勝數,但日本否認有此罪行發生過的,大有人在。

3年前的「831事件」,今天還有人相信,今年的8月31日,還有人到太子港鐵站拜祭「亡靈」。港鐵錄影中找不到證據,「死者」眾多,竟沒有家屬或朋友苦主,聽說也有人「復陽」了,但今天對「831」深信不疑的人不少;有無此事實不重要,重要的是,若此事沒有發生過,那麼當日的激情怒氣,豈不顯得可笑?這如何可接受?

世上的末日邪教不少,曾有邪教預言1954年12月21日為世界末日,據研究者發現,預言落空後,這批信徒更堅持信念。

物理學一代宗師普朗克(Max Planck)曾說:「科學真理的勝利並非靠說服反對者,使他們看到真理之光,而是靠反對者都死乾死淨(A new scientific truth does not triumph by convincing its opponents and making them see the light, but rather because its opponents eventually die and a new generation grows up that is familiar with it)。」我常說,大學教育只要能使學生習慣了用邏輯推論,以及用科學方法搜集證據,那麼就算學生其他的學不到,大學教育也算成功。看來這不容易。

▲ 新冠疫情肆虐,但不肯接種疫苗的大有人在,以致香港近3成80歲以上長者一針也未打。(資料圖片)