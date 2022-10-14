講好普通法故事 鞏固港法律樞紐

國家主席習近平在7月1日慶祝香港回歸祖國25周年大會的講話中，兩次提到香港普通法制度：第一次是在回顧香港回歸25年來一國兩制實踐取得舉世公認的成功中，習近平表示，包括普通法在內的原有法律得到保持和發展；第二次是在「4個必須」的第四點，習近平將保持普通法制度作為香港的獨特地位和優勢予以突出。

港兩大法治核心 獲領導人認可

此外，在「必須堅持中央全面管治權和保障香港高度自治權相統一」的部分，習近平在提到香港實行行政主導體制的同時，亦強調了司法機關依法獨立行使審判權的重要性。

作為香港長期繁榮穩定的基石，法治一直是香港和國際社會關注的焦點。因此，中央政府最高領導人第一次在公開講話中，談及香港普通法和司法機關獨立審判權這兩項香港法治的核心，其重要性不止在於法律業界，而是對整個香港未來發展極為關鍵的肯定。因此，向本地、內地和全世界講好香港普通法故事，是值得特區政府和整個業界「畫公仔畫出腸」的重要工作。

對於香港商界、金融界、法律界和其他專業界人士來說，整套社會運轉體系和秩序，都有賴於普通法所提供的堅實基礎。首先要向香港社會傳遞的明確信息在於，回歸25年來香港普通法得以保留和有效實施的根本保障，是《憲法》第31條奠定國家實行一國兩制的法律本源，而《基本法》第8條則明確保留香港普通法這個與內地完全不同的法律制度。

至於在2020年實施的《港區國安法》，通過各級法院陸續作出的判決，已經向世人證明，司法機構獨立行駛審判權完全沒有受到影響，「無罪推定」原則和其他訴訟權利得到保障，香港法律所規定的人權和基本權利，亦得到尊重與保護。

結合《基本法》和《港區國安法》在香港的實施可以看出，1997年7月1日之後的香港普通法，已經是憲制新秩序下的普通法。這亦體現了普通法本身所具有的適應性和彈性，也是普通法一直適合香港社會、並具有強大生命力的根本原因，更是香港在「百年未有之大變局」中，助力國家以法治方式參與國際事務和全球治理的優勢所在。

兩地司法協作 港真正優勢

中央政府對香港普通法的重視，體現在其對香港鞏固和提升法律服務樞紐地位的大力支持上，從2016年的「十三五」規劃、到2019年發布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》、再到2021年的「十四五」規劃，在這些中央頂層設計政策文件中，支持香港建設亞太區國際法律及解決爭議服務中心一以貫之。

同時，中央政府亦口惠實至，兩地司法協助工作亦從2016年起進入快車道，密集商簽了5項安排，從民商事案件相互委託提取證據，到相互認可和執行婚姻家庭民事案件判決；；從相互認可和執行民商事案件判決，再到仲裁程序相互協助保全和相互執行仲裁裁決的補充等，在提供涉及中國企業和個人的法律和解決爭議服務方面，這些都奠定了香港無可比擬的優勢和地位。

很多人都認為，香港的國際金融中心地位才是獨一無二的，國際貿易和航運中心亦是香港傳統優勢產業；事實上，內地諸多城市都在建設金融、貿易和航運中心，上海近年在這3個領域的成績亦有目共睹。但是，作為全世界唯一真正中英雙語的普通法司法管轄區域，以及中國唯一的普通法司法管轄區，相較於內地其他城市，只有香港被中央文件確定為國際法律及解決爭議服務中心，也只有香港是舉世公認的國際仲裁中心之一，因為只有香港有基礎、有能力成為這個中心。

因此，特區政府和業界要將這些優勢大大方方講給內地企業和個人，讓他們了解到，在進行跨境投資與貿易的過程中，相比其他普通法城市，香港才真的能為他們提供一站式全方位的法律服務；只有吸引更多中資企業在港達成交易和解決爭議，才算善用了中央的大力支持。

善用普通法靈活性 適應社會

不過，想要真正發揮自身所長，貢獻國家所需，新時代的香港普通法就需要更好地發揮其靈活性，因時制宜，適應社會的需要及轉變。已故終審法院前非常任法官苗禮治勛爵（Lord Millett），在China Field Ltd訴建築物上訴審裁小組（第2號）一案中所述：「本港的法官必須發展香港的普通法，以切合香港的情況。普通法不再是一套劃一的法律，而在各個普通法司法管轄區都可有不同的變化，這是廣為認同的。」

香港的案例不時在其他普通法區域被引用，而來自其他普通法地區的外籍法官依舊選擇來港擔任非常任法官（例如英國的岑燿信勛爵上周五再次接受續任），都說明國際司法界和法律界高度信任香港健全和高素質的司法制度，也證明香港為整個普通法體系所起到的創新發展作用，獲得充分認可。

正如筆者早前撰文提出，香港具有「二元屬性」，既是中國作為大陸法系國家不可分割的領土，同時又成為中國與整個海洋世界分享普通法秩序的橋梁。因此，秉持國家觀念、擁有國際視野、通曉國際規則的香港法律人才，有必要與特區政府一道，在本地、內地和海外講好香港普通法的故事，共同助力香港建設亞太區國際法律及解決爭議服務中心地位，確保一國兩制這樣好的制度行穩致遠。

▲ 作為香港長期繁榮穩定的基石，法治一直是香港和國際社會關注的焦點。（資料圖片）