Nokia兩款5G機 明登港售2298元起 行政人員版 2022/10/14 分享： 分享： 平價5G中階機再添新選擇。據諾基亞（Nokia）手機大本營HMD Global最新宣布，Nokia X30 5G、Nokia G60 5G將於明天正式開售。Nokia X30 5G配置版本為8GB ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 特朗普社交App Google Play准上架 今日 特朗普社交App Google Play准上架 WFH拒開鏡頭被炒 科企侵私隱員工勝訴 2022/10/12 WFH拒開鏡頭被炒 科企侵私隱員工勝訴 Mastercard防黑客 首推抗量子信用卡 2022/10/12 Mastercard防黑客 首推抗量子信用卡 巴西機構披露 Xbox去年營收1278億 2022/10/11 巴西機構披露 Xbox去年營收1278億 Signal推Beta版 測試限時動態功能 2022/10/11 Signal推Beta版 測試限時動態功能 5G 鏡頭 處理器 Qualcomm Nokia 智能手機