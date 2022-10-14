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特朗普社交App Google Play准上架

行政人員版 2022/10/14

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前美國總統特朗普（Donald Trump）成立的社交平台Truth Social，早在2月於蘋果App Store上架，日前Google宣布，Truth Social終同意遵守內容審核政策，因此批准

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