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D2 Place巨型發光Jelly Pumpkin 陪你共度奇趣萬聖節

行政人員版 04:00 2022/10/14

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萬聖節好快就到，黛安打聽到，D2 Place吉祥物Jelly B會被巨大南瓜感染，化身為Jelly Pumpkin、Jelly Pinky和Jelly Frank，藏身喺場內多個角落，陪大家共度萬聖節。場內更設有一系列萬聖節活動及主題裝飾，包括設於D2 Place一期正門入口嘅2米高裝飾，將怪誕氣氛籠罩整個荔枝角。

Jelly Pumpkin喺10月22日至11月13日，將會到D2 Place一期正門守候大家，記得約埋朋友去打卡影返輯靚相呀。另外，如果喺10月22、23、29、30及31日到場，只要身穿萬聖節裝扮，成功搵到潛伏喺商場內嘅南瓜使者，同佢哋講聲「Jelly B Trick or Treat」，即可隨機獲贈龍島手工朱古力、曲奇或蛋白餅乙粒。如果帶埋毛孩到D2 Place一期天台花園，同Jelly Pumpkin打卡後將相片上載至ig，並加#d2place，再向南瓜使者展示呢張合照，即可獲贈詭趣滿FUN寵物頭飾。活動詳情可瀏覽D2 Place社交平台專頁。

本文轉載自《晴報

記得到D2 Place一期天台與Jelly Pumpkin真身打卡

龍島手工朱古力、曲奇或蛋白餅乙粒

詭趣滿FUN寵物頭飾

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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