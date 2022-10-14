WeLab Bank董事局主席陳家強教授：香港連動大灣區金融科技圈　引發人才交滙協同效應  

香港金融管理局（下稱「金管局」）在2018年發出《虛擬銀行的認可》指引修訂本，並在2019年正式發出首批虛擬銀行牌照，是香港邁向「智慧銀行」新紀元的里程碑。推動銀行服務數碼化，除了為企業和市民帶來便利、多元化的體驗之外，更促使香港的金融科技（FinTech）迅速發展。這一批新的市場參與者先後推出不同的用戶體驗、嶄新產品，例如快捷開戶體驗、虛擬扣帳卡、銀行卡消費回贈、存款掛鈎貸款產品、先買後付等，刺激香港金融科技及傳統金融業不斷創新。

WeLab集團是一家本地成長的金融科技初創公司，旗下的WeLab Bank是第4間獲發牌的虛擬銀行。WeLab集團資深顧問、WeLab Bank董事局主席陳家強教授在接受香港經濟日報專訪時表示，憑着香港的經營經驗、背靠粵港澳大灣區的人才庫及龐大的內地市場，才能幫助WeLab成長，讓其業務走出香港，進入內地，甚至發展到東南亞市場。隨着香港政府進一步推動香港成為國際創新科技中心，金融科技的發展也更見其重要性，金管局在去年推出「金融科技2025」策略，更在今年7月推出粵港澳大灣區金融科技人才發展計劃，全力培育金融科技人才。

▲ WeLab集團資深顧問、WeLab Bank董事局主席陳家強教授

體現普惠金融理念 聚焦個人消費者客群

經濟日報：自金管局在2019年發出虛擬銀行牌照以來，就你所觀察，香港人對虛擬銀行的接受程度有何改變？虛擬銀行對傳統金融業帶來了哪些改變？

陳家強：在虛擬銀行出現後，整個社會都很關心甚麼是金融科技、電子支付，突然多了人認識金融科技。由那時開始，大眾很主動地使用電子金融平台，而傳統銀行亦跟隨這個步伐走，令整個銀行界更進一步邁向數碼化。

我們以最簡單的貸款為例，以往需要很多時間、文件及審批程序，而利用金融科技，市民可以在手機應用程式完成整個申請，批核程序亦簡化。不單止貸款，保險的理賠也可以快速處理。金融科技除了快捷外，更帶來了智能化的體驗，我們可以利用金融科技幫助客戶智能化管理財富，例如整合不同貸款，減低所需利息。

經濟日報：聯合國在2005年推出普惠金融的概念，有指虛擬銀行有助提高普惠金融和改善服務，你對此有何看法？

陳家強：我們最初提倡金融科技，正是希望做到普惠金融，讓金融服務、理財服務更普及化，不再是富裕人士的專利。香港有很多銀行，可以輕易進行提存現金、轉帳繳費等服務，但很多中產階層和高收入人士有理財需要，卻沒有對應的理財服務配套。理財服務的普及，也是普惠金融的其中一種體現。

另一方面，我們也留意到東南亞市場的需求，例如在印尼，當地2.7億人口中有77%從未或僅使用有限度的銀行服務。我們認為數碼銀行服務可以幫助這一批被忽視的人，所以WeLab除了香港的虛擬銀行業務之外，近幾年也進入印尼市場，甚至最近已經完成收購一間當地銀行，準備為當地提供數碼銀行服務。

經濟日報：WeLab Bank在2019年獲發虛擬銀行牌照，經歷了3年，發展更具規模。市場上的虛擬銀行各有定位或特色，你認為未來虛擬銀行應該向哪些方面發展？

陳家強：每一間虛擬銀行也有自己的經營方針，針對不同的消費者行為推出相應服務。WeLab Bank集中於個人消費者，特別是年輕群組的理財和貸款需要。我們留意到這一群客戶有一個理財需要，卻沒有專業的理財知識，有近7成人不知道如何達致自己的儲蓄和投資目標，也有7成人不知道自己正投資甚麼。所以我們成為了亞洲首間推出智能理財顧問服務的全數碼銀行，不論客戶的投資金額多或少，也可以幫助他們鎖定自己的目標和投資方向。未來，我們也會針對年輕客戶，提供理財、管理現金流、發展個人長遠的儲蓄目標。作為一間金融科技公司，我很相信利用金融科技可以幫助客戶，將知識帶給客戶，助他們實現目標。

▲ 香港金融管理局在2019年發出首批虛擬銀行牌照。

「做大」科技產業 連動大灣區市場

經濟日報：近年政府積極推動創科發展，而金融業一向是香港的經濟支柱，你認為兩者如何成為香港經濟發展的新引擎？

陳家強：發展創科對香港有兩方面的好處。第一，推動科技發展是應該做的事，全球也可以看到發展創科對經濟帶來的效益，香港推動創科是完全正確的。因為香港是國際金融中心，所以在推動科技發展的過程，金融科技是最應該推動的。

第二，除了金融科技，香港還有很多科技可以發展，例如人工智能、生物科技等。香港政府在中央的支持下將香港發展成創新基地，這便可以利用整個大灣區的創新資源，加上香港市場的能力，在各方面「做大」。作為金融科技業者，我很希望這情況會發生。因為科技能做得大的話，能產生很多人才交滙和協同效應，金融科技公司也同樣受惠。

經濟日報：金融科技的發展勢在必行，你如何評價香港在這方面的發展？

陳家強：香港的監管機構，例如金管局主動推動虛擬銀行、合規科技（RegTech）等方面的金融科技發展，已為香港帶來很大的變化。香港在金融的數碼化已經佔了亞洲領先優勢。首先，香港的虛擬銀行發牌是推動金融科技發展的重要一步，以此帶動整個銀行業的數碼化，香港亦先於其他亞洲市場如台灣、新加坡等推出虛擬銀行。金管局在合規科技以及金融科技的發展策略，也有較全面的籌劃。而在數碼貨幣上，無論是國家試發的數碼人民幣，還是金管局的數碼港元，也是在亞洲區域領先。

金管局推動金融科技的發展，好處是除了實現普惠金融，令香港市民得到更多金融服務外，更是為將來與粵港澳大灣區的金融科技連接打下基礎。「跨境理財通」等等的措施，也是因為金融科技發展才可以成功推出，否則監管機構很難監管。

運用大灣區經驗 發展東南亞市場

經濟日報：香港在粵港澳大灣區的定位是發展成國際創科中心，你認為香港與大灣區的協同效應對金融科技企業的成長有哪些幫助？

陳家強：相對一些大型企業，WeLab仍是一間規模較小的公司。但因為有大灣區，令WeLab可成長至現在的規模。只靠香港市場，我們的發展可能很窄，所以WeLab早期在大灣區開設了我們的業務點，提供科技服務予龐大的內地市場，因此大灣區的據點十分重要。

我們主要用了內地的科技人才，也和內地合作方一起發展業務，發揮1+1大於2的效能。接下來，我們除了在香港有虛擬銀行外，在印尼也有數碼銀行服務，我們將大灣區的資源，加上在香港經營虛擬銀行的經驗，以及在香港獲發虛擬銀行牌照、受監管的「招牌」，將這一套「資產」帶到印尼發展。印尼擁有龐大的顧客群，這正是一個例子，說明大灣區如何擴展我們的影響力：除了北上內地，也可以南下東南亞發展。香港和大灣區其他城市聯合起來，所產生的力量是很大。

▲ WeLab在前海設立技術研發中心。（由被訪者提供）

經濟日報：過去幾年一直提到金融科技專才短缺，隨着香港院校開設金融科技相關課程，以及與內地合作更緊密，人才短缺的情況有緩解嗎？

陳家強：作為一間香港的金融科技公司，我們首要的人才是在香港發掘，我們也不斷聘請和提供培訓，與大學合作提供實習機會等，希望在香港培育人才，幫助發展業務。

但我們仍未聘請到足夠本地人才發展科技和業務，所以需要內地幫手，而大灣區為WeLab帶來最大的資產就是人才。我們很多科技的研發都在大灣區。最初在深圳南山建科技發展基地、前海落戶，最近在廣州也建立了研發基地，我們用盡了深圳和廣州兩地的人才幫助我們發展科技。全世界也面對着人才不足的情況，大家都在爭奪人才，除了在自己的地方培育，也要在其他市場發掘。我們相信除了在大灣區，不久的將來在印尼也會尋找到人才幫助發展當地市場。

經濟日報：你曾任財經事務及庫務局局長，現時出任WeLab集團資深顧問、WeLab Bank董事局主席，見證着金融業由傳統到創新的發展，你個人有哪些體會？

陳家強：以前出任政府官員，考慮金融政策時，視野要很宏觀，如市場監管行為、市場波動等，當時也很留意金融科技，覺得是一個要掌握的趨勢。



到今天，加入了一間金融科技公司，主要想的是如何利用我所知的事情、思路、產品、體驗「落地」幫助顧客，可以說是很實在。我以往對很多金融產品都很了解，但這些產品未必適用於個人顧客，在產品開發方面也有很大的進步空間，我們可以將好的產品、以往只有高收入客群才能運用的產品，變成令普通人也能用到。

我認為金融科技並不是20至40歲喜歡科技的年輕人的專利，關鍵只是最早接受這件新事物的人普遍較年輕，而傳統銀行的客戶也可以是我們的潛在客戶。但凡事要按部就班，當虛擬銀行成為潮流，也有較多人認識，而我們做好自己的服務，令我們成為市場主流，自然就可以吸引其他客戶選擇我們。

統籌：張志慧、朱震、劉麗麗

撰文：劉麗麗、實習生 吳紫茵

視頻：馬錦輝、黃耀文、吳俊彪

攝影：陳國峰、本報資料圖片庫