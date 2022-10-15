樓市陰霾滿布 業界促「撤辣招」脫困局 置業家居 2022/10/15 分享： 分享： 樓市持續疲弱，有業界人士預計樓市有機會重演1999年至2003年的漫長跌市期，更估計樓價會累跌三至五成。在樓市陰霾的情況下，業主減價賣樓亦愈趨增加。 在樓價回調下，業主賣樓賺幅下調之際，蝕讓的比例亦愈來 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 樓市疲弱 低價蝕讓潮蔓延至鐵路盤 2022/10/08 樓市疲弱 低價蝕讓潮蔓延至鐵路盤 樓價持續回落 藍籌屋苑呎價兩個月跌逾一成 2022/10/01 樓價持續回落 藍籌屋苑呎價兩個月跌逾一成 本港加息周期正式啟動 料全年樓價累跌10% 2022/09/24 本港加息周期正式啟動 料全年樓價累跌10% 利淡消息湧現 「買樓即賺」神話逐漸破滅 2022/09/17 利淡消息湧現 「買樓即賺」神話逐漸破滅 本港樓價全面回落 料全年至少跌一成 2022/09/10 本港樓價全面回落 料全年至少跌一成 施政報告 銀主盤 上車盤 豪宅 年金