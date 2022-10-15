樓市陰霾滿布 業界促「撤辣招」脫困局

樓市持續疲弱，有業界人士預計樓市有機會重演1999年至2003年的漫長跌市期，更估計樓價會累跌三至五成。在樓市陰霾的情況下，業主減價賣樓亦愈趨增加。

在樓價回調下，業主賣樓賺幅下調之際，蝕讓的比例亦愈來

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