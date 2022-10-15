憧憬政府新招 一二手謀定後動

【分析】雖然政府於上月底開始，放寬海外抵港人士的檢疫安排至0+3，但對樓市實質刺激作用不大，隨着本港息口跟隨美國上調，以及近期股票走勢波動，引致樓價拾級而下，加上市場觀望下周公布的《施政報告》中，會否

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