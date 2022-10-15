憧憬政府新招 一二手謀定後動 置業家居 2022/10/15 分享： 分享： 【分析】雖然政府於上月底開始，放寬海外抵港人士的檢疫安排至0+3，但對樓市實質刺激作用不大，隨着本港息口跟隨美國上調，以及近期股票走勢波動，引致樓價拾級而下，加上市場觀望下周公布的《施政報告》中，會否 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 《施政報告》前瞻 業界籲減辣穩樓市 今日 《施政報告》前瞻 業界籲減辣穩樓市 觀望《施政》 料一二手交投 本月後期始回穩 今日 觀望《施政》 料一二手交投 本月後期始回穩 你可能感興趣 《施政報告》前瞻 業界籲減辣穩樓市 今日 01:00 《施政報告》前瞻 業界籲減辣穩樓市 觀望《施政》 料一二手交投 本月後期始回穩 今日 01:00 觀望《施政》 料一二手交投 本月後期始回穩 最新專欄文章 更多 《施政報告》前瞻 業界籲減辣穩樓市 今日 《施政報告》前瞻 業界籲減辣穩樓市 觀望《施政》 料一二手交投 本月後期始回穩 今日 觀望《施政》 料一二手交投 本月後期始回穩 獨家 - 專訪花旗劉顯達 末季看好三主題跑出 2022/10/10 專訪花旗劉顯達 末季看好三主題跑出 花旗首選10隻港澳經濟重啟股 2022/10/10 花旗首選10隻港澳經濟重啟股 美加息周期 收息股要6厘以上 2022/10/10 美加息周期 收息股要6厘以上 施政報告 印花稅 上車盤 股票 一手市場 二手市場