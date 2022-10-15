觀望《施政》 料一二手交投 本月後期始回穩 置業家居 2022/10/15 分享： 分享： 【買賣膠着】《施政報告》即將公布，市場憧憬港府或推出措施減辣，加上整體樓市仍然淡靜，大部分業主及買家均按兵不動，留待公布後再作部署。現時二手市場成交不多之餘，個別業主甚或暫時將單位封盤。 太古城暫錄4成 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 《施政報告》前瞻 業界籲減辣穩樓市 今日 《施政報告》前瞻 業界籲減辣穩樓市 憧憬政府新招 一二手謀定後動 今日 憧憬政府新招 一二手謀定後動 你可能感興趣 《施政報告》前瞻 業界籲減辣穩樓市 今日 01:00 《施政報告》前瞻 業界籲減辣穩樓市 憧憬政府新招 一二手謀定後動 今日 01:00 憧憬政府新招 一二手謀定後動 最新專欄文章 更多 《施政報告》前瞻 業界籲減辣穩樓市 今日 《施政報告》前瞻 業界籲減辣穩樓市 憧憬政府新招 一二手謀定後動 今日 憧憬政府新招 一二手謀定後動 獨家 - 專訪花旗劉顯達 末季看好三主題跑出 2022/10/10 專訪花旗劉顯達 末季看好三主題跑出 花旗首選10隻港澳經濟重啟股 2022/10/10 花旗首選10隻港澳經濟重啟股 美加息周期 收息股要6厘以上 2022/10/10 美加息周期 收息股要6厘以上 二手市場 施政報告 銀行 一手市場 成交