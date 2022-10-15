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觀望《施政》 料一二手交投 本月後期始回穩

置業家居 2022/10/15

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【買賣膠着】《施政報告》即將公布，市場憧憬港府或推出措施減辣，加上整體樓市仍然淡靜，大部分業主及買家均按兵不動，留待公布後再作部署。現時二手市場成交不多之餘，個別業主甚或暫時將單位封盤。

太古城暫錄4成

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欄名 : 封面故事

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