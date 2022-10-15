《施政報告》前瞻 業界籲減辣穩樓市 置業家居 2022/10/15 分享： 分享： 新一份《施政報告》於下周三（19日）公布，市場聚焦會否在土地及房屋供應上，提出新政策，隨着樓價及成交量，因疫情及加息而持續下滑，在施政公布前夕，地產界人士紛建議減辣，認為部分辣招已推行約10年，有一定 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 憧憬政府新招 一二手謀定後動 今日 憧憬政府新招 一二手謀定後動 觀望《施政》 料一二手交投 本月後期始回穩 今日 觀望《施政》 料一二手交投 本月後期始回穩 你可能感興趣 憧憬政府新招 一二手謀定後動 今日 01:00 憧憬政府新招 一二手謀定後動 觀望《施政》 料一二手交投 本月後期始回穩 今日 01:00 觀望《施政》 料一二手交投 本月後期始回穩 最新專欄文章 更多 觀望《施政》 料一二手交投 本月後期始回穩 今日 觀望《施政》 料一二手交投 本月後期始回穩 憧憬政府新招 一二手謀定後動 今日 憧憬政府新招 一二手謀定後動 獨家 - 專訪花旗劉顯達 末季看好三主題跑出 2022/10/10 專訪花旗劉顯達 末季看好三主題跑出 花旗首選10隻港澳經濟重啟股 2022/10/10 花旗首選10隻港澳經濟重啟股 美加息周期 收息股要6厘以上 2022/10/10 美加息周期 收息股要6厘以上 金融服務 施政報告 印花稅 財政司 放盤 BSD 樓價 額外印花稅 梁志堅 黃建業