《施政報告》前瞻 業界籲減辣穩樓市

新一份《施政報告》於下周三（19日）公布，市場聚焦會否在土地及房屋供應上，提出新政策，隨着樓價及成交量，因疫情及加息而持續下滑，在施政公布前夕，地產界人士紛建議減辣，認為部分辣招已推行約10年，有一定

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