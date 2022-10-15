  • 26°C
香港時間 : 20221015日 (週六) 02:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

PARK YOHO Bologna料下周初開價 首批涉50伙 最細257呎起

置業家居 2022/10/15

分享：

分享：

焦點盤接力登場，由新地發展的元朗錦田北PARK YOHO Bologna，已於周三（12日）上載樓書，並隨即開放現樓示範單位予外界參觀，料下周初開價，並將以市價推售。

新地代理總經理陳漢麟表示，PARK

...

欄名 : 新盤速遞

最新專欄文章 更多

PARK YOHO Bologna錦田翠綠景
今日
PARK YOHO Bologna錦田翠綠景
PARK YOHO Bologna優雅奢華風
今日
PARK YOHO Bologna優雅奢華風
東九龍KOKO HILLS累售232伙 今日開放現樓示位參觀
2022/10/08
東九龍KOKO HILLS累售232伙 今日開放現樓示位參觀
黃竹坑晉環開放現樓示範作 1,292呎北歐風複式 擁遊艇會景
2022/09/24
黃竹坑晉環開放現樓示範作 1,292呎北歐風複式 擁遊艇會景
黃竹坑晉環下周二加推共160伙 開放式折實$886.9萬起入場
2022/09/17
黃竹坑晉環下周二加推共160伙 開放式折實$886.9萬起入場
施政報告 一手市場

上一篇文章

樓市陰霾滿布 業界促「撤辣招」脫困局

下一篇文章

PARK YOHO Bologna優雅奢華風
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？