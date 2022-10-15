PARK YOHO Bologna料下周初開價 首批涉50伙 最細257呎起

焦點盤接力登場，由新地發展的元朗錦田北PARK YOHO Bologna，已於周三（12日）上載樓書，並隨即開放現樓示範單位予外界參觀，料下周初開價，並將以市價推售。

新地代理總經理陳漢麟表示，PARK

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