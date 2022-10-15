PARK YOHO Bologna錦田翠綠景 置業家居 2022/10/15 分享： 分享： 同時亦開放8B座12樓B室，實用面積499平方呎，採2房間隔，單位向南，迎向錦田河及開揚綠意，大門旁設有高身儲物櫃，內附多格層板，提供充裕貯物空間，方便住戶放置鞋履及各式家居物品，客飯廳呈長方形設計， ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 PARK YOHO Bologna優雅奢華風 今日 PARK YOHO Bologna優雅奢華風 PARK YOHO Bologna料下周初開價 首批涉50伙 最細257呎起 今日 PARK YOHO Bologna料下周初開價 首批涉50伙 最細257呎起 東九龍KOKO HILLS累售232伙 今日開放現樓示位參觀 2022/10/08 東九龍KOKO HILLS累售232伙 今日開放現樓示位參觀 黃竹坑晉環開放現樓示範作 1,292呎北歐風複式 擁遊艇會景 2022/09/24 黃竹坑晉環開放現樓示範作 1,292呎北歐風複式 擁遊艇會景 黃竹坑晉環下周二加推共160伙 開放式折實$886.9萬起入場 2022/09/17 黃竹坑晉環下周二加推共160伙 開放式折實$886.9萬起入場 一手市場