PARK YOHO Bologna錦田翠綠景

同時亦開放8B座12樓B室，實用面積499平方呎，採2房間隔，單位向南，迎向錦田河及開揚綠意，大門旁設有高身儲物櫃，內附多格層板，提供充裕貯物空間，方便住戶放置鞋履及各式家居物品，客飯廳呈長方形設計，

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