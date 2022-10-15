《造星III》Sobi加盟The Lemon Ones樂隊 新歌《Apollo》1小時完成創作 置業家居 2022/10/15 分享： 分享： 歌手Sobi蘇楚欣，曾參加Viutv主辦的「全民造星III」出道，今年加入本地樂隊The Lemon Ones，更首度推出個人新歌「Apollo」，究竟新歌怎樣創作出來？創作講求靈感，原來Sobi與 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 蘋果迷你倉 搞收納比賽推廣品牌 移民潮帶挈增新客群 2022/10/08 蘋果迷你倉 搞收納比賽推廣品牌 移民潮帶挈增新客群 保險經紀疫情下發展副業 開班教授韓國手作 2022/10/01 保險經紀疫情下發展副業 開班教授韓國手作 95後靚女韓國學師 創業搞「半永久美眉」 2022/09/24 95後靚女韓國學師 創業搞「半永久美眉」 《緣路山旮旯》導演黃浩然 親解5女主角與地區關係 2022/09/10 《緣路山旮旯》導演黃浩然 親解5女主角與地區關係 設計師陳浩寧為林海山城打造示範作 大地色調設計 與戶外美景融合 2022/08/27 設計師陳浩寧為林海山城打造示範作 大地色調設計 與戶外美景融合 人物專訪