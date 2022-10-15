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《造星III》Sobi加盟The Lemon Ones樂隊 新歌《Apollo》1小時完成創作

置業家居 2022/10/15

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歌手Sobi蘇楚欣，曾參加Viutv主辦的「全民造星III」出道，今年加入本地樂隊The Lemon Ones，更首度推出個人新歌「Apollo」，究竟新歌怎樣創作出來？創作講求靈感，原來Sobi與

...

欄名 : 地區‧人‧情

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