CCL按周降0.36 %報170點 料跌勢持續

中原城市領先指數（CCL）本周再度回軟，本周報170點（根據10月3日至10月9日簽訂的正式買賣合約，9月19日至9月25日簽訂的臨時買賣合約計算），按周下跌約0.36%。

按地區劃分，本周4區樓價3跌

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