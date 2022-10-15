CCL按周降0.36 %報170點 料跌勢持續 置業家居 2022/10/15 分享： 分享： 中原城市領先指數（CCL）本周再度回軟，本周報170點（根據10月3日至10月9日簽訂的正式買賣合約，9月19日至9月25日簽訂的臨時買賣合約計算），按周下跌約0.36%。 按地區劃分，本周4區樓價3跌 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 5分鐘速讀 最新專欄文章 更多 CCL單周反彈0.75% 料樓價下調方向未變 2022/10/08 CCL單周反彈0.75% 料樓價下調方向未變 CCL連降11周 料年底重返2017年水平 2022/10/01 CCL連降11周 料年底重返2017年水平 CCL最新報169.93點 連挫10周 創四年半新低 2022/09/24 CCL最新報169.93點 連挫10周 創四年半新低 CCL 9周累跌5.4% 短期支持位170點 2022/09/17 CCL 9周累跌5.4% 短期支持位170點 CCL連降8周 報171.83點 九龍樓價跌破2019年低位 2022/09/10 CCL連降8周 報171.83點 九龍樓價跌破2019年低位 CCL 中原地產