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倫敦Chelsea Riverview戶戶連露台 外望泰晤士河及市景

置業家居 2022/10/15

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英國西倫敦SW6區位置方便，且鄰近泰晤士河，令該區物業漸受買家歡迎。該區最新有永久業權河畔住宅Chelsea Riverview在港推售，設有73伙私人住宅單位，1房戶售價約$590多萬港元起。每戶均

...

欄名 : 海外置業

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