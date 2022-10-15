倫敦Chelsea Riverview戶戶連露台 外望泰晤士河及市景 置業家居 2022/10/15 分享： 分享： 英國西倫敦SW6區位置方便，且鄰近泰晤士河，令該區物業漸受買家歡迎。該區最新有永久業權河畔住宅Chelsea Riverview在港推售，設有73伙私人住宅單位，1房戶售價約$590多萬港元起。每戶均 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 英國屈福特The Eight Gardens環境綠化 開放式售$249萬起 2022/10/08 英國屈福特The Eight Gardens環境綠化 開放式售$249萬起 澳洲Ocean戶戶望海景 享悠閒度假生活 2022/10/01 澳洲Ocean戶戶望海景 享悠閒度假生活 新加坡Haus on Handy坐落傳統豪宅地段 料吸專業人士進駐 2022/09/24 新加坡Haus on Handy坐落傳統豪宅地段 料吸專業人士進駐 倫敦The Leslie, Riverscape戶戶備特大窗戶 盡賞泰晤士河景 2022/09/17 倫敦The Leslie, Riverscape戶戶備特大窗戶 盡賞泰晤士河景 多倫多Queen Church坐落核心商業區 開放式售$435萬起 2022/09/10 多倫多Queen Church坐落核心商業區 開放式售$435萬起 英國 倫敦 海外物業 英鎊