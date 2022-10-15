倫敦Chelsea Riverview戶戶連露台 外望泰晤士河及市景

英國西倫敦SW6區位置方便，且鄰近泰晤士河，令該區物業漸受買家歡迎。該區最新有永久業權河畔住宅Chelsea Riverview在港推售，設有73伙私人住宅單位，1房戶售價約$590多萬港元起。每戶均

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