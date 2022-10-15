Bosch 2合1無綫吸塵機 輕鬆清潔角落縫隙 置業家居 2022/10/15 分享： 分享： 雖然疫情好轉，但仍提升了不少香港人對家居清潔的要求，加上香港普遍家居細小，而且雜物多，使灰塵、碎屑容易在匿藏於難以清潔的角落。Bosch最新推出的Series 4 Flexxo Gen 2-2合1無綫 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 家居新知 最新專欄文章 更多 Vespa最新廚櫃 純白設計多機關 今日 Vespa最新廚櫃 純白設計多機關 ERGO HealthTech 最細紫外光消毒儀 今日 ERGO HealthTech 最細紫外光消毒儀 Arlo智能攝影機門鈴 為家居內外安全把關 今日 Arlo智能攝影機門鈴 為家居內外安全把關 韓國HAPPYCALL石墨烯雙面鍋 一鍋兩用煎焗神器 2022/10/01 韓國HAPPYCALL石墨烯雙面鍋 一鍋兩用煎焗神器 LG最新兩款多功能家電 效能高又慳位 2022/10/01 LG最新兩款多功能家電 效能高又慳位 消費資訊 Bosch 家居 家具