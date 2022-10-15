Bosch 2合1無綫吸塵機 輕鬆清潔角落縫隙

雖然疫情好轉，但仍提升了不少香港人對家居清潔的要求，加上香港普遍家居細小，而且雜物多，使灰塵、碎屑容易在匿藏於難以清潔的角落。Bosch最新推出的Series 4 Flexxo Gen 2-2合1無綫

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