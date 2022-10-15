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Arlo智能攝影機門鈴 為家居內外安全把關

置業家居 2022/10/15

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【同場加映】隨着香港政府放寬入境檢疫安排，不少人都期盼外出旅遊放鬆。然而外遊的時候有機會讓賊人有機可乘。為免讓財物失竊打擊雅興，不妨考慮入手智能攝影機，守護家居安全。

美國品牌Arlo推出數項獲獎的智能

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欄名 : 家居新知

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