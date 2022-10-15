ERGO HealthTech 最細紫外光消毒儀

香港初創企業ERGO HealthTech推出革命性X ONE紫外光消毒儀，屬全球首款可隨身攜帶的222nm（納米）紫外光消毒設備，有效殺滅1米直徑範圍內99.99%細菌及病毒，包括新型冠狀病毒、

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