Vespa最新廚櫃 純白設計多機關

由怡邦行創立的自家品牌Vespa，剛推出全新廚櫃系列VP03，以白色主導設計潮流。以白色枱面石（可選其他顏色及仿石紋理）襯托白色光面亞加力櫃門，予人光亮與清新感覺。吊櫃分為上下兩層，下層櫃門改以古銅色

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