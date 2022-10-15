Vespa最新廚櫃 純白設計多機關 置業家居 2022/10/15 分享： 分享： 由怡邦行創立的自家品牌Vespa，剛推出全新廚櫃系列VP03，以白色主導設計潮流。以白色枱面石（可選其他顏色及仿石紋理）襯托白色光面亞加力櫃門，予人光亮與清新感覺。吊櫃分為上下兩層，下層櫃門改以古銅色 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 家居新知 最新專欄文章 更多 ERGO HealthTech 最細紫外光消毒儀 今日 ERGO HealthTech 最細紫外光消毒儀 Arlo智能攝影機門鈴 為家居內外安全把關 今日 Arlo智能攝影機門鈴 為家居內外安全把關 Bosch 2合1無綫吸塵機 輕鬆清潔角落縫隙 今日 Bosch 2合1無綫吸塵機 輕鬆清潔角落縫隙 韓國HAPPYCALL石墨烯雙面鍋 一鍋兩用煎焗神器 2022/10/01 韓國HAPPYCALL石墨烯雙面鍋 一鍋兩用煎焗神器 LG最新兩款多功能家電 效能高又慳位 2022/10/01 LG最新兩款多功能家電 效能高又慳位 疫情 消費資訊 家具 家居