TOTO Washlet+ 抗菌最強 置業家居 2022/10/15 分享： 分享： 智能座廁以TOTO最歷史悠久，剛抵港的Washlet+系列採用Clean Synergy系統，其中包括EWATER+技術，可將自來水電解，成為含有次氯酸的電解除菌水，抑制細菌滋生。從外觀至功能也同步升 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新材有道 最新專欄文章 更多 網購平台Vermillion 滙聚亞洲原創品牌 今日 網購平台Vermillion 滙聚亞洲原創品牌 Cersaie 2022精選 爆紅新作 2022/10/08 Cersaie 2022精選 爆紅新作 日本Hinokisoken 推廣木浴文化 2022/09/10 日本Hinokisoken 推廣木浴文化 意大利antoniolupi 浮雕潔具 2022/08/27 意大利antoniolupi 浮雕潔具 Scavolini臉盆 推廣在家運動 2022/07/30 Scavolini臉盆 推廣在家運動 建材 可持續發展 網購平台 消費資訊